《漫话国乐》 踩田歌 / 山川草木 / 你和我





虽然现在的农事活动已经没有那么明显的季节区分了，但春季依然是农事较为繁忙的时节。如今，从翻土、插秧到施肥、收割等等，大部分农事流程已经实现了机械化，不过对于农民来讲，种庄稼依然是既忙碌又艰巨的劳动。





古时候，济州岛的农事活动还另外有一个特别的流程。济州岛是一座火山岛，到处都是石头，因此济州岛人以种旱田为主。在济州岛很容易看到一边有石墙的旱田，这种石墙是农民开垦旱田时，用挖出来的石头筑造的，用来防风。





济州岛被称为“三多岛”，指石头多、风多、女人多。由于风多，到了春季，随着春风来袭，播种的种子会很容易被风吹走，因此济州岛还有播种后由牛马踩田的农事流程，这时候农民们唱的劳动谣叫《踩田歌》，内容描述了济州岛独特的习俗。

{音乐1： 济州民谣《踩田歌》/金住玉等人}





据说初春的踩田活儿约需要15天的时间，但就算好不容易完成了这个流程，如果下起雨来，旱地会变得十分坚硬，种子就不容易发芽，即便发了芽，也很难扎下根，当年的庄稼会很容易被毁掉，所以济州岛的农民是非常辛苦的。也正因为当地人在恶劣的环境中刻苦奋斗，也形成了一些属于他们的独特文化，济州民谣就是其中之一。





济州岛离陆地较远，但很多民谣都受到了内陆地区民谣的影响。济州民谣以其独特的济州方言描写济州岛独特的文化与生活，成为别具一格的民谣。





《山川草木》是一首人们耳熟能详的济州民谣，描写了济州岛的春光吸引人们出游赏花的情景。

“山川草木发出嫩叶来，

很高兴可以出游赏花了。

摘花戴在头上，

采叶含在嘴里，

邀我来啊，

邀我来啊。

山村姑娘邀我来呀。”

{音乐2：《山川草木》/ 编曲-赵容培（音）、姜权珣 }





《海女歌》是一首广为传唱的济州民谣，这是海女们为了捕鱼坐船下海时唱的劳动谣，曲调高亢又欢快。这首民谣有一个特点，在复歌部分出现传说中的离于岛，说明海女们的现实生活非常艰苦。





近来，年轻国乐家们流行为济州民谣《你和我》编曲。这是一首曲调欢快的民谣，讲述了思念情人的心境。

“清晨的鸟鸣声是因为肚子饿了，

傍晚的鸟鸣声是因为思念情人了。

天上的明月即将下山，

可我何时能再见情人呢。

你和我尽情地玩乐吧，

不分昼夜谈情说爱吧。”

{音乐3：《你和我》/中央文化乐队ONE}