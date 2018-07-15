美北首脑会谈“满月” 无核化议题无进展
2018-07-15
#明星档案 l 2019-03-19
本名：金允珍（김윤진）
生日：1990年7月27日
身高：164cm
血型：B型
学历：世宗大学电影艺术学
出道：《绅士的品格》（SBS，2012年）
尹真伊是一名兼具美貌与实力的90后演员。自幼学习舞蹈，中学时前往美国留学，3年后回国读高中，之后考入世宗大学攻读电影艺术学。也曾以童星身份参与过KBS节目《TV盛载着爱》的录制。
2011年，尹真伊还是电影相关专业的在校生时，被来到学校选角的演艺公司人士选中，于2012年参演电视剧《绅士的品格》，饰演林回音一角，凭借该角色为大众所熟知。2018年参演KBS 2TV电视剧《我唯一的拥护者》，出道以来首次挑战“恶女”反派，演技获观众大赞。
主要作品：
·电视剧：
《绅士的品格》（2012，出道作品）
《天命》（2013）
《请回答1994》（2013，客串）
《恋爱的发现》（2014）
《家和万事成》（2016）
《我唯一的拥护者》（2018）
·电影：
《我们是兄弟》（2014）
主要获奖经历：
第6届韩国电视剧庆典 新人女演员奖（2012）
KBS演技大赏 女配角奖（2018）
2018-07-15
2018-07-13
2018-07-13