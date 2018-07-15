第二次美北首脑会谈破裂后的美北关系走势

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第二次美北首脑会谈结束后，美国和北韩展开了激烈的口水战。北韩警告美国有可能停止无核化协商，美国坚持可验证的先无核化原则，但是双方都留下了对话余地。





3月15日，北韩外务省副相崔善姬通过记者会表示，在目前这种情况下，北韩有可能考虑停止与美国的协商。也就是说，美国从去年开始要求北韩对宁边及其他核设施采取全面的无核化措施，但是北韩认为这是强盗般的要求。因此，崔善姬在记者会上强调，如果美国继续强行要求北韩采取全面的无核化措施，北韩将难以与美国进行协商。但这并不意味着北韩真要停止与美国的无核化协商，而是希望美国在无核化问题上作出让步。崔善姬强调美国总统特朗普和北韩国务委员长金正恩的关系和配合十分默契，这表现出北韩仍希望保持美北对话基调的意愿，并迂回地敦促美国缓和协商条件。不论如何，北韩外务省副相崔善姬所言意味着在美北对峙的情况下，北韩仍将坚持自立立场，希望美国能作出让步，并留下了“自上而下”的对话余地。





对此，美国总统特朗普表现出慎重态度。去年，金正恩委员长发送亲笔信时，特朗普总统把信拿给记者们看，并且有些炫耀地说，来了一封漂亮的信。但是3月15日北韩外务省副相崔善姬发表讲话后，特朗普总统没有作出任何反应。这可能是因为发表讲话的不是金正恩委员长而是崔善姬副相。也就是说，特朗普总统认为没必要应对北韩外务省副相所言，让他的参谋出面应对，并重新制定对话策略。当地时间3月19日，美国总统特朗普在与巴西总统举行会谈后举行的联合新闻发布会上，没有发表关于北韩的讲话，且在社交网站上也没提及北韩。





目前，美国政府虽然对北韩采取强硬态度，但是和北韩一样为重启无核化协商留下了余地。因为美北无核化协商长时间推迟下去，双方都有可能放弃期待，甚至采取非理性行动。问题是美北双方仍坚持自身立场，不肯作出让步。美国像似不急于在短时间内解决北韩核问题。因为美国已提出自身要求，待北韩调整策略后再进行协商。目前，北韩要求美国采取缓和对其制裁的措施，但这不是特朗普政府能单独解决的问题。以联合国对北韩制裁决议而言，美国必须与其他安理会常任理事国进行协商。此外，美国对北韩实施的单边制裁则要与国会进行磋商。因此，短期内将难以缓和对北韩制裁。而由于美国要求北韩在重启的无核化协商中提交核清单及路线图，因此为重启美北无核化协商尚需较长一段时间。





北韩虽然表示有可能停止美北无核化协商，但是美国却不为所动，依然要求北韩为完全无核化采取实质性行动。当地时间3月19日，美国总统国家安全事务助理博尔顿在接受媒体采访时表示，如果北韩重启核导试验，将给特朗普总统带来很大的影响，并强调北韩可通过废弃大规模杀伤性武器和弹道导弹迎来充满光明的未来。博尔顿此言可说是警告北韩不可重启核导试验，并重申美国要与北韩就完全无核化进行“大交易”的基本立场。那么，北韩在无核化问题上将作出何种抉择呢？北韩外务省副相崔善姬表示，金正恩委员长将就无核化问题发表讲话。问题是，如果金正恩委员长就无核化问题发表声明，无核化可能将陷入难以收拾的局面。因为首脑声明无法收回，金正恩必须慎重行事，不可信口开河。也就是说，如果金正恩委员长表示将停止美北无核化协商，寻求新路或重启核导试验，好不容易迎来和平的韩半岛会重新陷入紧张状态。不论如何，北韩既然对外公布金正恩委员长将就无核化问题发表讲话，金正恩肯定会发表讲话，且很可能在4月举行的劳动党代表大会或第14届最高人民会议第一次大会上发表讲话。





北韩外务省副相崔善姬在3月15日举行的记者会上表示，金正恩委员长将很快就其与美国未来会谈正式宣布立场。金正恩委员长在讲话中是否会表示将与美国继续进行无核化协商或是对美国采取强硬态度，尚难以妄下定论。以目前的情况来看，如果美国仍坚持先弃核立场，金正恩委员长有可能通过讲话向美国施加压力。北韩或将通过导弹试射准备等方式向美国施加压力，但是真正发射导弹的可能性并不很大。如果发射导弹，尽管北韩主张他们发射的是卫星，这也触碰了国际社会划定的红线。因此，北韩必须深思熟虑，谨慎行事。目前，美北双方都坚持自身立场，且相互要求对方作出让步。因此，为彻底解决北韩核问题，仍有很长的一段路要走。





据悉，北韩驻中国、俄罗斯大使和常驻联合国代表最近急返平壤。金正恩委员长紧急召回这些驻外大使是为了掌握各国对无核化所持立场，以做出最终定夺。因此，金正恩委员长将就无核化阐明何种立场，美国将对此采取何种应对措施，引起国际社会密切关注。