© KBS

最近，韩国主要企业和公共机构开始2019年度上半年公开招聘。由于就业竞争越发激烈，韩国求职者一天平均花费4个多小时查找招聘信息、了解应聘企业、准备自我介绍书。那么，北韩的情况如何呢？





根据1978年颁布的《北韩社会主义劳动法》，劳动是公民最神圣的义务和最大的光荣，且国家向全体劳动者提供稳定的工作岗位。北韩男性职工的法定退休年龄为60周岁，女性为55周岁，除身体残疾、罹患重病等丧失劳动能力的人以外，凡16周岁以上的劳动适龄人口都有劳动的义务。从名义上来看，北韩是就业率100%的国家。据1978年颁布的《北韩社会主义劳动法》规定，劳动是全体居民的权利和义务。因此，凡16周岁以上、60周岁以下的男性和55周岁以下的女性都要工作。但是北韩居民却不能自我选择职业。





北韩居民没有职业选择权。一般来说，相当于韩国高中的北韩“高等中学校”应届毕业生毕业后若不继续升读大学或入伍当兵，都被列入分配工作的对象。这时，由该地区人民委员会劳动科负责为他们分配工作单位。首先，他们需填写劳动科分发的文件材料提交在读学校，校方再将其一并交给该地区劳动科，之后经劳动科审查后为他们分配工作单位。大学应届毕业生则经劳动党委员会干部科审查后分配工作单位。这时，大学应届毕业生需接受相关审查，并与校方进行个别面谈，之后该地区行政机关，即劳动党委员会干部科通过最终审查确定工作单位。此外，为退役军人分配工作单位时，士兵由出身地人民委员会劳动科，军官由出身地劳动党委员会干部科分配工作单位。





北韩《宪法》第70条规定，公民有选择职业的权利，但实际上是由劳动党和行政机关分配工作单位。北韩以高等中学校毕业生、大学毕业生、退役军人为对象分配工作单位，且在分配工作单位时重视所谓的“成分”和“党性”，不顾个人的能力和资质。如此这般，由于北韩按劳动党中央委员会的计划分配工作单位，北韩居民没有自我选择职业的自由，且大都在被分配的工作单位工作到法定退休年龄。那么，他们的职场生活如何呢？





原则上，北韩职工一天工作8小时，且按劳动强度和特殊情况将一天的工作时间缩短至6到7小时。养育三个孩子以上的妇女职工一天只工作6小时，需照顾婴幼儿或怀孕的妇女职工禁止夜间工作。此外，北韩在原则上禁止加班。北韩职工一年有14天定期休假，且按职业类别可享受7到21天的补充休假。特别是对妇女职工保障产前35天、产后42天，共77天的产假，但是事实上并非如此，因为北韩经常以种种名义动员人民群众。





北韩施行一天8小时工作制，且保障周休一日，一年14日定期休假。但是大部分北韩职工早上7点上班，晚上8点下班，一天工作13小时，其中2小时要读《劳动新闻》或劳动党指示文件。基本工作结束后，北韩职工要对当天的工作成果进行评估、对自己的过失进行反省，之后还要参加约一两小时的各种会议。妇女们则更早开始一天的日程。北韩妇女通常清晨5点起床准备早餐和盒饭后上班工作。但是与较长的工作时间相比，北韩居民的工资却处于极低水平。





北韩从2013年开始让工厂企业所自行决定职工工资。据北韩媒体报道，生产效率高的工厂企业所，职工的工资提升了20到30倍。以2018年为基准，在工厂企业所工作的北韩职工一个月平均工资为2000到3000北韩圆，但是据北韩当局发布的正式文件，2016年平壤裁缝工一个月的生活费以市场汇率换算大约为30到40美元；元山地区职工的一个月工资为45万至60万北韩圆水平。问题是北韩居民以此工资无法维持生计。据推测，北韩居民一个月的生活费最底层需要10到20美元，中间层需要10到100美元，最上层需要100到200美元。由此可知，北韩职工以其在工厂企业所领取的月工资根本就无法生活。北韩声称金正恩委员长于2015年下令企业所引进“自律经营制”后，国营企业劳工一个月工资上升至100美元到150美元水平。但是北韩居民的实际工资为一个月3000北韩圆水平，如果按去年北韩市场汇率1美元兑换约8000北韩圆计算，北韩工人一个月工资尚不及0.5美元。由于凭这点工资根本就无法生活，在家庭成员中至少要有一个人到 市场去工作才能维持生计。据首尔大学经济学系教授金炳渊发布的研究报告，在市场工作的北韩居民一个月平均可挣17万2750北韩圆，约合21美元。如此这般，目前北韩居民以其工资和在市场挣的钱勉强维持生计。此外，由于在工厂企业所挣不了多少钱，最近出现了回避在工厂企业所工作的北韩居民。





原则上，北韩居民可按自身的希望和才能选择职业，且国家保障他们稳定、良好的工作条件。但是上世纪90年代北韩进行“古难行军”后，工业设施大部分停止运转，且迄今未能修复，因此很多适龄劳动人口处于失业状态。据韩国开发研究院发布的分析报告，北韩的失业率至少在25%，最高达56%。最近，北韩因经济困难，很多工厂企业所无法发放工资，因此不少年轻人回避在工厂企业所工作，但是不到被分配的单位工作，将被列为处罚对象。





2008年，据联合国人口基金会等实施的北韩人口普查结果显示，北韩的就业率为88%。但是据韩国开发研究院2016年发布的分析报告显示，以职场工资可正常生活的北韩实际就业人数仅占56%。有关于此，自由亚洲电台报道称，最近对北韩大学生而言，大学毕业文凭已经毫无意义。因为大学毕业后到国家分配的职场工作也领不到工资和粮食配给。最近，北韩当局虽然对不去上班的人进行管束，但是很多人甘愿到市场去工作。此外，由于经济越发困难，北韩居民喜欢的职业也发生了变化。





过去，北韩民众都想当劳动党干部或司法机关干部，但是最近将眼光转向能挣大钱的行业，诸如放高利贷、批发零售业、市场摊位出售业、运输业、租车业、住宿业、娱乐业等。此外，外交官、翻译员、医生、教职员、电脑专家等也是北韩居民向往的职业。另据报道，出租车司机、商品销售员等近来成为最受北韩居民青睐的职业。这些职业之所以广受欢迎是因为北韩居民不想冒政治风险，仅求富裕生活。上世纪90年代苦难行军后，北韩居民向往能挣大钱的职业和行业，并争先恐后地到市场去创业或往返中国等从事商品流通业。





目前，北韩居民的职业仍由劳动党负责分配，但是随着市场的影响力逐渐增大，衍生出多种新型职业，这为北韩市场经济的发展注入了新的生机和活力。