4.3国会议员补缺选举竞选活动21日开始

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4.3国会议员补缺选举将是一次“超迷你选举”，全国只有两个选区，但4.3补缺选举十分重要，可视为2020年全体国会议员选举的前哨战，朝野领导层将全员出动积极展开宣传和拉票活动。





此次国会议员选区为庆南昌原城山和统营固城两处，昌原城山因正义党议员鲁会灿身亡而举行补缺选举，统营固城由于自由韩国党议员李军贤违反《政治资金法》失去议员职位而举行选举。有鉴于此，此次选举执政党共同民主党本应更占优势，而自由韩国党和正义党需努力守住议席。但根据18日公布的民调结果，自由韩国党候选人在这两个选区均名列前茅。昌原城山共有7名候选人，自由韩国党候选人姜起润的支持率为30.5%，稳坐第一把交椅。在统营固城，自由韩国党候选人郑点植的支持率为51%，也遥遥领先。如果自由韩国党在这两个选区获胜，该党党首黄教安的地位将大为提高。黄教安就任党代表后，自由韩国党的支持率持续上升，而共同民主党的支持率下降，如果在补缺选举中获胜，黄教安必将名声大噪。特别是统营固城候选人郑点植是检察官出身，也是黄教安的亲信。如果自由韩国党获胜，该党在明年举行的国会议员选举中将很有望取得佳绩。反观执政党共同民主党，如果此次选举未能取胜，虽然国会席位没有变化，但将遭受极大冲击。最近，文在寅总统和共同民主党的支持率持续走低，如果在本次选举中失败，共同民主党或将失去主导政局的力量，2020年国会议员选举也将蒙上一层阴影。