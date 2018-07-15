4.3国会议员补缺选举竞选活动21日开始

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韩国4.3国会议员补缺选举竞选活动于本月21日拉开帷幕，庆尚南道的昌原城山和统营固城将举行国会议员补选。庆尚北道闻庆和全罗北道全州等3处将举行市政议员（基础议员）选举。





虽仅有两处进行国会议员选举，但可视作明年国会议员选举庆尚南道地区的前哨战，可预测国会议员选举局势变化。因此，各党派将展开激烈竞争。竞选活动截止于选举日前一日，即4月2日，为期13天。预先投票分别于3月29日和30日早6时至晚6时进行，选举当天4月3日的投票时间为早6时至晚8时。竞选活动期间，候选人可在选区内悬挂竞选活动条幅，在公共场所使用扩音设备进行演讲和对话。同时，候选人还可通过网络、电邮和社交网络平台（SNS）开展竞选活动。





在昌原城山，包括无党籍候选人在内共有7人，统营固城候选人共3人参加本次国会议员补选。根据本月18日发布的民意调查结果，这两个地区均由最大在野党自由韩国党的候选人领先。自由韩国党候选人姜起润在昌原城山的支持率为30.5%，正义党候选人余永国的支持率为29%，两人在误差范围内展开激烈角逐，执政党共同民主党候选人权民镐（音）则以17.5%的支持率位列第三。昌原城山因正义党议员鲁会灿的去世进行补选，目前正义党议席缩减至5席，因此正义党必须朝着恢复至6个席位而努力，只有这样，才能重新组成共同交涉团体，增加在国会的话语权。目前，韩国国家产业园区就坐落在昌原，众多劳动者在此工作，成立工会的概率较高，因此这里以前便是进步势力较强之地。前民主劳动党代表权永吉便是在昌原当选为进步阵营首位国会议员。而对保守阵营来说，每到选举都会拼尽全力斗争，本次选举也成为第19届国会议员选举后时隔7年再度迎来夺回昌原的机会。从民调来看，自由韩国党姜起润支持率虽位居榜首，但差距还在误差范围内，同时正义党和共同民主党候选人还存在共同推选候选人的变数，因此无法预测相关结果。在统营固城，因自由韩国党议员李君贤被判违反《政治资金法》辞去议员，所以此地将举行补选。此处是自由韩国党的必守之地，从目前来看，该党获胜的可能性较高。自黄教安出任党代表和国会代表罗卿媛在国会发表演讲后，自由韩国党支持率呈现上升趋势，这成为前总统朴槿惠被弹劾后，该党摆脱持续陷入选举连败泥潭的绝佳机会。尤其是统营候选人郑点植出身公安检察，为黄教安的心腹，因此根据选举结果，可大幅提振黄教安的政治威信。





虽然自由韩国党和正义党面临着坚守和夺取阵地的压力，但作为执政党的共同民主党从目前来看，并未见丝毫损失。但2020年国会议员选举在即，从当前文在寅总统和共同民主党支持率共同下降的趋势来看，若以软弱的姿态败北，将在政治层面给执政党带来重创。也就是说，虽然本次仅在两地举行“迷你国会议员补选”，但将对未来韩国政坛产生巨大影响。