文在寅对经济问题作出指示

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韩国总统文在寅20日表示，虽然2月份就业人口增势有所扩大，但民间工作岗位的扩充情况依然低迷，希望政府为顺利推进创新增长而努力。





总统府青瓦台发言人金宜谦当天表示，文在寅在青瓦台听取经济副总理洪楠基有关国内外经济环境和雇佣动向等主要经济问题的报告后作出了上述指示。洪楠基的报告从上午10时30分开始，持续1小时30分钟。报告期间，文在寅听取了最近经济动向和对策、2020年预算编排情况、预备妥当性调查制度修改方案以及规制证明责任转换试点推进成果等经济问题的介绍。金宜谦还在发布会上表示，当天的报告还就雾霾和国际货币基金组织（IMF）的政策建议等相关追加编排预算事宜进行了讨论。但他也补充道，目前在此场合谈相关问题为时尚早，具体内容将由企划财政部在适当时期对外公布。此前本月12日，IMF年度审议团在韩国进行调研时表示，若韩国政府想达到预期经济目标，就必须追加9万亿韩元左右的大规模预算。





文在寅当天还强调要转变对规制改革的观念。他说，通过改变规制证明责任，很大程度上产生了革除规制的效果，希望这一制度尽早扩大至其他部门。规制证明责任转换是从过去需由企业证明废除某种规制原因，转换为由公务员证明维持该规制的制度。





对于出口和投资不振，文在寅表示需对相关领域进行检查，制定针对中小企业、生物健康和文化内容等领域的对策，为减少企业投资阻碍而不懈努力。





文在寅还表示，最近经济主体心理持续改善，希望以经济副总理为中心的经济班子提高经济活力、改善就业市场，取得实质性成果。

经济问题报告是洪楠基就任经济副总理后每隔一周进行的定期报告。此前，青瓦台除特殊情况外，一般不对外举行任何记者会。但本次青瓦台提前三天对外公布日程，报告后立即举行了记者会。分析称，这表明现政府的国政重心正转向民生和经济。但与此相关的批评之声也不绝于耳。文在寅总统在前一日举行的国务会议上表示，在全球经济整体不振的情况下，韩国经济在诸多层面得到改善。此前，企划财政部也在洪楠基就任百日时表示，即便国内外环境如何困难，依然对韩国未来的经济活力充满期待。但部分专家则认为，政府的言论与现实严重脱节。洪楠基就任经济副总理后积极进行活动，推进“限制沙盒”制度等，展现出与前经济副总理金东兖不同的一面，他上任后推行了一系列刺激经济的政策。但也有声音批评道，洪楠基言及降低证券交易税后再度改口等，未展现出作为经济司令塔的领导力。更有声音认为，洪楠基被执政党和青瓦台牵着鼻子走。因此专家指出，有必要对政策信赖感和经济现实进行准确的判断。