韩朝野就选举制度修正案达成协议

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韩国共同民主党、正未来党、民主和平党和正义党就以部分联动型比例代表制为主要内容的选举制度修正案达成协议。





朝野四党共同推进“快速通道”，这是一种指定某议题快速列入议程并进行处理的制度。若某议案被指定为“快速处理案”，该议案将首先在常任委员会进行为期180天的审议，即便超过审议期限仍未得出结果，也将自动递交至法制司法委员会进行90天的审议，不论审议结果如何，期限过后都将提交至国会全体会议。投入该措施可起到防止部分争议较大的议案长期在国会被搁置的作用。指定“快速处理案”可由常任委员会委员长或国会议长提议表决，获得常任委员会或国会全体会议60%以上的议员支持后才能推进。但最大在野党自由韩国党则将此批评为“左派独裁长期执政的计划”，并表示强烈反对。





在此背景下，朝野四党17日在国会宣布，经过近7个小时的政治协商，各方已就选举制度修正案达成一致，并完成了起草法律草案的工作。当天达成协议的《公职选举法》修正案的核心是将地区225个议席和区域比例代表75个议席等全体议席固定为300个的“部分联动型比例代表制”。同时，还将选举年龄下调至年满18周岁，以及投入“惜败率制度”。根据协议案，各政党以全国政党得票率为基准，联动率记为50%，优先安排各地区比例代表议席数，其余议席则重新按政党得票率比例向各地区分配。同时，各政党在党章和党规中注明党内提名基准和过程，并向中央选举管理委员会汇报。此前，政党领导层秘密进行党内提名饱受诟病，此举旨在提高相关过程的透明度。比例代表选举地区保持中央选举管理委员会制定的6个地区，但将人口超过1700万的京畿道、仁川和江原道划为“京畿道和仁川”，江原道则与忠清道被划为一个区域。每个地区惜败率当选者控制在两人以内。

出席会议的国会政治改革特别委员会委员长、正义党议员沈相奵表示，本次协商并非在政治改革特别委员会达成一致，而是朝野四党进行商议。在“快速通道”过程中修改《公职选举法》具有重要意义。对于地区比例代表分配，沈相奵评价是一个既提高了比例，又缓和了地区主义的方案。沈相奵补充道，国民对比例代表党内提名过程缺乏信任，因此将提高比例代表党内提名过程的民主性和透明性的改善方案列入法案。

另外，执政党共同民主党还在推进将选举制度修正案与设立高级公职者犯罪调查处、调整警察机关和检察机关调查权等改革法案一并纳入“快速通道”。