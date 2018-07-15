导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：卢鸿金(新安山大学酒店餐饮管理系)





随着韩流文化的影响，韩国的文化作品越来越受到华语圈的欢迎。那么到底哪些韩国作品最受华语圈读者的喜爱？韩国小说的哪些部分最打动中国读者？本期节目有请将多本韩国作品翻译成为中文并在台湾出版的译者卢鸿金先生给我们介绍一下相关情况。

南：卢先生，您好!

卢：大家好！我叫卢鸿金，来自台湾。我本身在台湾读的是韩国语专业，后来就到了韩国国立首尔大学留学，在那里读了硕士和博士，现在在韩国新安山大学酒店餐饮管理系任教，主要针对韩国学生教授华语。我的太太是韩国人，故乡是釜山，我算是个中国女婿吧。

南：离开出生长大的台湾，在韩国生活这么多年，有没有想把自己多年的经历写本书的想法呢？

卢：这个我还真是没想过，但是我一直有把我多年所经历的韩国的文化和历史背景等写成一本书的愿望，目前台湾出版社也表示就等我写，但是我这些年一直忙于工作，尚未抽出一大块时间来做这件事情，希望在新的一年里能够启动写作。

南：听说近来您把两本韩国小说翻译成中文出版，能给我们介绍一下你译书的背景和动机吗？

卢：我从20多岁来韩留学就一直做笔译工作，前前后后已经有几十本书了。翻译这两本小说是受到台湾出版社的邀请，在这两本书中，一本是金英夏的小说《杀人者的记忆法》，另一本是朴范信的《流离》，两位都是韩国著名的小说家。台湾的出版社有意要将他们的优秀作品介绍给台湾的读者。





南：能介绍一下大概的内容和你选它的原因吗？

卢：《杀人者的记忆法》是叙述了一个从年轻时期就开始杀人的连环杀人犯，到了70多岁之后得了老年痴呆，于是就开始回忆自己的多年的人生，故事的内容是他的幻想，比如他幻想自己有一个女儿，然后跟当地警察谈恋爱，其实警察也是个杀人者……等等。《流离》讲的是日据时期的故事，流离是个小伙子，他杀死了亲日人士，然后逃往中国东北满洲里的流亡故事。

南：你觉得韩国的小说哪些方面比较能够打动中国人？当年在整个亚洲尤其是华语圈红透半边天的琼瑶小说，在韩国都没有受到关注，两国读者的口味是否有所不同？

卢：韩国的影视剧在台湾和中国大陆都很风靡，但是小说似乎还没有那么好的业绩。但是其实韩国小说也是很优秀的，比如我翻译的这两本小说故事十分扑簌迷离，情节紧凑很有紧张感，我觉得韩国小说被介绍给华语圈应该说还是刚刚起步。至于琼瑶小说没有在韩国被关注，我认为是时代的不同，加上历史进展的途径不一样，造成的人们的意识形态不同，因此从心理上的喜好也不同所导致。