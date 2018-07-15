美国加强制裁北韩海上非法转运

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随着美国开始强化对北制裁，海上封锁力度不断加大。





最近，美国将关注点集中在北韩逃避制裁的主要手段海上非法转运之上，目的在于借此最大限度地遏制北韩进行精炼油非法转运。阻断精炼油供应将极大程度地遏制北韩军事及产业活动，同时对其政权造成打击，因此美国正全力封锁北韩在海上非法转运精炼油的渠道。





美国财政部称，北韩一直在为逃避制裁而采取各种非法手段进行非法转运、隐瞒或伪造船舶及货物的来源、产地、目的地等信息，具体包括操纵船舶自动识别系统、海上船对船转运（ship-to-ship）、伪造资料和数据等。据调查，北韩存在伪造、篡改船舶名称及国际海事组织（IMO）授予的识别号码和各种相关信息、临时更换船舶识别代码等非法行为。根据国际海事组织的规定，在特定吨位船舶的船体等处必须标示7位数号码，而非法转运船舶使用其他船舶的号码并发送虚假信号。而北韩通过船对船转运隐瞒发货地和目的地。美国财政部称，北韩至少有28艘油船在进行精炼油船对船转运，有33艘船舶在进行非法煤炭运输，同时还公布了非法转运现场照片。另外，去年至少有263艘油船通过船对船转运为北韩运输精炼油。北韩还通过伪造货物和船舶资料（船舶单证、产地证明、发货单、包装目录、保险单等）以及隐瞒货物产地等逃避制裁。美国财政部推测，北韩通过此类手段已非法运入378万桶精炼油，为安理会规定的每年50万桶上限的7.5倍。在安理会对北韩实施制裁之前，北韩精炼油年进口量为450万桶。





最近，美国为打击北韩非法转运，将美国海岸警卫队的驱逐舰级“伯瑟夫号”警备舰部署于韩半岛近海。“伯瑟夫号”将在美国第七舰队的指挥下，发挥打击北韩海上非法转运的核心作用。美国此举堪称海上封锁，同时也释放出警告信号，即美国在河内会谈未果后，正最大限度地提高对北韩施压力度。