踮脚尖的4大养生益处

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踮脚尖，别看只是一个小动作，但却是一种古老的养生方法哦！大腿是人体的“第二心脏”，通过踮脚尖，能增强大腿力量，改善肩痛、腰痛、便秘、失眠等症状。而且这项运动最大的好处，就是不受时间、地点限制，闲来无事踮踮脚，好处多多哦！

1、有益于心血管健康。踮起脚尖时，双侧小腿后部肌肉每次收缩时挤压出的血液量，大致相当于心脏脉搏排血量。一个简单的踮脚动作，能使人的心率保持在每分钟150次左右，让血液供给心肌足够的氧气。

2、消除疲劳。先双脚并拢，用力踮起脚尖，然后放松，每天连续做数十次。踮脚不受场地、时间和器械限制，每次5至10分钟，能有效而快速地减轻疲劳。

3、防腰痛。可以通过快走30分钟，适度刺激腰部肌肉，从而消除腰痛。在快走基础上增加踮脚走，交替进行，效果更好。踮脚走能锻炼小腿肌肉，以及生活中较少活动到的臀肌和胫骨肌肉，还能刺激足三阴经。

4、防止关节疼痛。坐的时候关节腔周围血液基本处于停滞状态，关节软骨缺乏血液和关节液的滋润，久而久之会出现软骨老化，容易引起膝关节磨损。坐着时，偶尔绷直脚背踮脚，能带动下肢血液流动，保护膝盖。





（文中窍门来自张丹丹听友）