



釜山国际电影节（简称BIFF:Busan International Film Festival）是1996年9月在韩国南部美丽的港口城市釜山创办的亚洲重要的国际电影节之一，旨在促进韩国电影的发展，发掘新人新作，为亚洲电影推广至全球提供更广阔的平台。釜山国际电影节受到釜山市政府、电影界、企业界的资助与支援，如今每年10月在釜山的电影殿堂与海云台海滨浴场一带举行。





釜山国际电影节如今已发展壮大，成为亚洲最具影响力的国际电影节。去年第23届电影节共有来自79个国家的324部影片参加。今年的第24届釜山国际电影节将于10月3日-12日举行，设有“新浪潮”、“亚洲电影之窗”、“韩国电影全景”、“世界电影”、“广角镜”、“开放电影”、“特别企划”、“韩国电影回顾展”、“露天电影”等12个单元。其中新浪潮是唯一的竞争单元，以首次或第二次执导长片电影的新人导演为对象，评选出亚洲最佳新人作品，并颁发3万美元的奖金。除了竞争单元的新浪潮奖以外，还设有韩国电影功劳奖、年度演员奖、亚洲电影振兴机构奖、最佳纪录片奖、亚洲最佳短片奖、国际影评人协会奖、KNN观众奖、亚洲年度电影人奖等诸多奖项。





釜山国际电影节每年邀请亚洲各国的导演与演员出席开幕式与红地毯活动，届时巨星汇萃，星光灿烂，吸引全球电影人的视线。釜山电影节的看头在于电影节期间，在电影殿堂等地举行的上映活动。在“世界电影”上映活动，放映来自世界各国的故事片、纪录片、短片。在“亚洲电影之窗”上映活动，放映亚洲各国的故事片、纪录片与短片。在“新浪潮”上映活动，放映非传统的新潮流电影。在“韩国电影全景”上映活动，主要放映韩国出品的影片。其中，备受影迷关注的电影的门票预售一开始，会很快全部售罄。亚洲电影市场为海内外电影、影像、娱乐圈相关人士提供电影投资、发行、版权交易等电影产业平台。另外，釜山国际电影节还在海云台等露天场地举办电影导演、演员与观众见面会，让影迷有机会和电影主创零距离交流互动，因而深受影迷的欢迎。





釜山国际电影节除了可以观看精彩的各国电影以外，游客们还可以在釜山造访韩国规模最大的釜山电影摄影基地与南浦洞的星光大道，别有一番乐趣。