JANNABI发行全新正规专辑回归 确定出演《我独自生活》

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独立乐队JANNABI于本月13日时隔3年发行全新正规专辑《传说》回归歌坛。

在过去3年里，JANNABI成员可谓完全埋头于音乐创作中，最终为歌迷呈现出12首优秀作品。新专辑主打歌为《致犹豫不决的恋人们》，歌曲延续JANNABI独有的小清新风格，主唱崔政勋依然用其慵懒的唱法，唱出了爱情中的矛盾。歌曲内容讲述的是明知爱情终会结束，却还满心期待地迎接新的恋情的复杂心理，但即使如此，也鼓励人们在爱情来临时，不妨依旧潇洒迷失其中。体现出JANNABI独到的音乐哲学。

主唱崔政勋也把自己写的一段十分文艺却又不乏腹黑文字，用作了专辑的官方介绍。他写道：“3年空白期中，有很多事情都发生了变化。面对缺乏渴望与热情的世界，我和我的朋友们满腔热血无处释放，我们也把这些无奈，毫无眼力见地写在音乐里，而且还用了一个看似庄重却又很土的名字‘传说’。歌曲里都是在碎碎念，大家就像听别人的故事一样听一听吧。青春的悲切终有一日会成为消失而成为传说，我们唱的都是这些故事。”

新专辑发行后，包括主打歌《致犹豫不决的恋人们》在内，多首歌曲都成为各音源榜单的热门歌曲，JANNABI的音乐理念让不少听众，尤其是年轻一代产生了强烈共鸣。

另外有消息称，JANNABI主唱崔政勋将参与综艺节目《我独自生活》的录制。此前崔政勋曾录制过KBS综艺《接吻》，成为大众瞩目的焦点。其将会在《我独自生活》中带来怎样的精彩表现，引发期待。