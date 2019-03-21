朴素珍以演员身份重新出发 Girl's Day时代暂告结束

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Girl's Day成员朴素珍将以演员身份开启全新演艺事业。

19日朴素珍在个人Instagram账号中上传文字，宣布其已经签约新公司。朴素珍处于对Girl's Day歌迷的感激和歉意，写下了自己的心声。

朴素珍写道：“要说一件并不是很轻松的事。我们暂时不能在用Girl's Day来作为我们的修饰语了，对于歌迷，我感到十分抱歉，一定要说声对不起。”

以对粉丝的歉意开头后，朴素珍也吐露了作为Girl's Day成员出道9年来的心情。她说：“从出道至今，我和成员们始终都相互沟通、相互珍爱。哪怕是在我们要寻找新的经纪公司时，也都一起商量。所以我要感谢无论何时都帮助我做出选择、无条件支持我的成员们。”

随后，朴素珍强调称：“Girl's Day并没有画上句点，只是暂时画个逗号，今后总有一天还会相聚在一起。包括我在内的所有成员都会努力做好自己的事情，未来会在合适的时机重新回到各位歌迷身边。”

朴素珍新经纪公司介绍称，今后朴素珍依然会进行音乐活动，但同时也会兼顾综艺及影视剧表演，将致力发展成为一名多才多艺的演艺明星。