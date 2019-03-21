北韩对南北合作持消极态度

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根据《4.27板门店宣言》，南北韩去年9月成立共同联络事务所，所涉业务包括交涉和联络、双方政府间会谈和协商、支持民间交流、为来往人员提供便利等。





共同联络事务所是南北韩首次启动的常设协商机制。此前，双方仅设板门店联络渠道和军事热线等，且这些沟通渠道仅被用于互换信息，并不具备协商机制功能。共同联络事务所与这些渠道完全不同，双方所长由次官级官员、韩国统一部次官千海成和北韩祖国和平统一委员会副委员长全钟洙（音）担任，可受最高领导人委托进行广泛讨论。两位所长虽不常驻事务所，但每周举行一次定期会议，若有需要，另行进行协商，平时由两位副所长常驻事务所办公。可以说，共同联络事务所具备南北双方随时进行联络和协商的机制。韩国政府原计划将事务所发展为首尔和平壤代表部。





南北韩从去年起形成和解与对话气氛，积极开展交流与合作，共同联络事务所成为双方协商相关工作的大本营。但河内美北首脑会谈破裂后，南北韩交流与合作受到严重影响。美国加强对北韩制裁，韩国只能在制裁框架内采取措施。北韩对韩方此举表示强烈不满，谴责韩方追随美国，并对南北韩交流合作持消极态度。北韩还向韩方施压，一度撤出共同联络事务所办事人员，也可视为对韩施压之举。但和以前相比，北韩的谴责力度有所减弱。





随着部分北韩办事人员25日重返共同联络事务所办公，事务所恢复正常运营。在此背景下，暂时陷入停滞的南北韩各交流合作项目能否再度活跃起来，引人关注。