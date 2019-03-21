人工智能AI“缔造者”—— 韩国“Skelter Labs”公司

© Skelter Labs

接下来，让我们看看韩国企业的一些新想法给全球经济带来了哪些变化。今天，让我们共同走进韩国“Skelter Labs”公司，这是一家致力于开发机器智能技术的人工智能公司。让我们与公司首席产品官崔元准（音译：최원준）先生一起聊一聊他们公司。





韩国“Skelter Labs”公司拥有众多具有不同专业背景的人工智能专家。他们曾在全球公司或知名学校工作，如谷歌、三星和韩国KAIST等。特别是公司首席执行官曹元圭（音译：조원규）先生是韩国首个创业公司的创始人之一，公司随着互联网的发展而快速成长。曹先生曾在首尔大学和KAIST研究生院学习计算机工程。他于1993年创建了韩国“Saerom Technology”公司，制作了许多独特的软件，旨在通过计算机发送传真。1999年，他开发了“Dialpad”，这是世界上第一个免费的互联网电话服务。之后，他担任谷歌韩国公司研发主管。 2015年，他成立了韩国“Skelter Labs”公司，以开发核心AI技术。





韩国“Skelter Labs”公司的目标是开发机器智能技术，旨在了解用户的日常生活，帮助他们做出更好的决策，最终提高他们的生活质量。为此，公司专注于开发适用于聊天机器人或AI扬声器的会话人工智能，通过各种设备测量的数据来感知用户的基本情况，同时基于深度学习掌握视觉和语音技术。特别是上下文识别技术已经从现有的人工智能平台向前迈出了一步。





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韩国“Skelter Labs”公司目前正在开发的会话引擎能够识别用户的整体情况并为该用户提供量身定制的建议。例如，当一个人预订酒店房间时，不得不一个接一个地通知基于人工智能的会话引擎他的首选日期和房间类型。但是使用韩国“Skelter Labs”公司的引擎，用户可以一次性地告诉人工智能必要的信息，例如“下个月15日在济州岛预订海景酒店套房”。先进的引擎了解用户的意图并提供用户想要的信息。这项技术可能会创建一个复杂的人工智能秘书，可以提醒用户在雨天的时候带伞。韩国“Skelter Labs”公司的技术和潜力得到了广泛的认可，他们在2017年获得了投资者累计近1000万美元的资金。基于充足的资金，公司进一步推动了技术发展，将其人工智能技术应用于一些工业现场。





质量控制是生产的最后阶段。在这个重要阶段，有必要检查产品或零部件是否存在问题。但这个检验程序通常会给制造商带来经济负担。韩国“Skelter Labs”公司的人工智能解决方案通过让机器找到有缺陷的产品解决了这个问题，这对人类来说是一项具有挑战性的任务。该解决方案将在下个月的“日本春季IT周”上正式推出。





韩国“Skelter Labs”公司希望从日本开始实现人工智能解决方案出口海外市场的目的，公司即将走向全球AI市场。AI技术公司能够开发出更先进的技术，市场也将广泛使用方便和有效的技术。随着韩国“Skelter Labs”公司的不断发展，人工智能定会更好地了解人类，并不断丰富人类的生活。