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美国显示出停止货币紧缩政策的迹象。在3月19日和20日的货币政策会议上，美联储决定冻结其基准利率，同时美国计划继续减持美债，正开始吸收市场上的美元，其目标是9月底前完全结束所谓的“量化紧缩”计划。今天，我们邀请到了韩国全球经济研究所所长金大镐（音译：김대호）先生，与他共同聊一聊美联储这项决定未来对全球经济的影响以及对韩国经济的潜在影响。





美联储将其基准利率维持在 2.25 ％至 2.5 ％的水平，引起更多关注的另一个决定是终止其美债购买计划， 6 个月内减持美债。众所周知，美联储购买了大量债券，以刺激美国经济从 2007 至 2009 年全球金融危机中复苏。在“量化宽松”政策实施过程中，美国不断增加市场流动性。但从两年前开始，由于美国经济运行良好，美联储逐步取消其大规模货币宽松计划，并通过减少购买资产的方式转向货币紧缩政策。最终导致股价下跌，美国经济也受到影响。美国总统特朗普曾多次抱怨这件事。现在，美联储再次决定从 5 月开始放慢紧缩步伐，并在 9 月份停止减持债券资产。此举有望缓解金融市场对美联储减持美债的抱怨。





美联储货币政策制定者一致投票决定在上周举行的为期两天的会议上保持基准利率不变。美联储还表示将在9月底停止减持美债，这比计划提前了一到两年。美联储的鸽派立场被认为完全符合市场对放宽货币政策的预期，美联储预计今年不会加息。





直到去年 12 月，美联储曾预计 2019 年将加息三次。但今年 1 月，美联储联邦公开市场委员会将其今年的加息前景削减至一两次。最近，在 3 月份的会议上，美国联邦公开市场委员会预计今年不会上调利率，这比美联储此前的预期要宽松得多。一些分析师表示，从最近市场上的信息面来看，美联储甚至暗示了降息的可能性，这是美国自 2015 年 12 月以来持续加息举措的重大转变。





美联储突然采取观望态度，暗示有可能在今年内维持现有利率。事实上，持续的加息和紧缩政策已经打击了包括韩国在内的世界许多地区投资者的情绪。目前，预计美联储立场的转变将减轻韩国经济的负担。





美联储态度的转变对韩国经济来说无疑是个好消息。美国快速加息给韩国经济带来了沉重的负担，因为韩国很难上调自己的利率。韩国和美国之间的利差在不断扩大，增加了外国资本从韩国市场流出的风险，韩国股票价格大幅下跌。由于美国暂时没有进一步加息，甚至有可能下调利率，韩国在经济低迷时期也不必上调利率。韩国甚至可以采用货币宽松政策来刺激经济。出于这些原因，韩国对美联储最近的决定表示欢迎。





由于美国可能采取的货币宽松政策，韩国可以降低与美国基准利率不断扩大利差的风险，并更多地关注国内经济。去年，美联储每季度上调基准利率，韩国与美国的利差扩大至0.75个百分点。美国利率高于韩国可能会促使外国投资者在韩国面临经济危机时将资本移出韩国。这就是为什么韩国央行应该在一定程度上跟上美联储加息的步伐。去年，美国经济处于相对良好的状态，而韩国经济却深陷泥潭，这使得韩国更难以调控其利率政策。受有关美联储决定维持基准利率消息的鼓舞，韩国股市上周实现上涨。





美国过去 4 年的加息举措一直是阻碍全球经济发展的瓶颈，因此美联储最近的决定有望推动全球金融市场。不过，另一方面，美联储的表态也显示出美国经济前景黯淡。当然，特朗普总统对这一决定也做出了一定的贡献，因为他迫使美联储主席杰罗姆·鲍威尔停止上调利率，推动股市上涨。但美联储的报告和国际货币基金组织总裁拉加德的警告显示，美国经济以及全球经济正在快速下滑。美联储在这种背景下做出冻结利率的决定，从长期来看，可能会对全球股市产生负面影响。





美国似乎已经得出结论，在欧洲和中国经济放缓的情况下，进一步加息可能加速经济衰退。换句话说，美联储的决定可能被解释为对经济放缓的担忧。考虑到各种不利因素，包括美国与中国之间持续的贸易冲突以及英国退出欧盟的不确定因素，发达国家的中央银行已经停止了货币紧缩政策并转而刺激经济发展。3月7日，欧洲央行将其基准利率冻结为零利率，并宣布计划推出一项新的长期贷款计划，向欧元区陷入困境的银行提供低息贷款。同样，日本央行于3月15日决定将其主要利率维持在-1％并维持其债券购买计划。货币宽松政策的全球趋势预计将影响韩国利率。





与美国冻结基准利率的举措一样，韩国央行也可能采取自己的货币宽松政策，也可能降息。但降息可能会进一步扩大韩国一直处于高位的家庭债务。韩国不断增加的家庭债务是央行在执行其利率政策时考虑的重要因素之一。目前，韩国央行对任何利率调整都相当谨慎，并且可能会在一段时间内保持观望态度。





3月21日，韩国央行行长李柱烈表示现在不是降低利率的时候。目前，韩国的出口形势不是很好，出口货运量连续第4个月下降，部分原因是半导体出口下降。韩国不能过于乐观或过于悲观，应该准确地解读美联储释放的信号。由于美联储冻结利率，韩国有一定的空间来调控其货币政策，韩国应该做好充分准备，以便更好地应对全球经济的未来发展趋势。