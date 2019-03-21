Ju Ji-hoon

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生日：1982年5月16日

身高：187cm

血型：A型

学历：京畿大学大众媒体学表演专业

出道：《Non-stop》（2002年）





朱智勋最初以平面模特身份活动，并广受各家杂志好评，知名男性杂志《GQ》当时几乎每月都会刊登其照片。

2002年至2003年，朱智勋在几部情景喜剧中饰演“路人甲”，从此开启了演员生涯。2006年，朱智勋在经典韩剧《宫》中饰演李信，首次担任男主角并一炮而红，成为当时国内一线小生。

2010年2月朱智勋入伍服兵役，2011年11月退役后，并未能马上出演影视作品，而是主要参与了音乐剧的演出。2012年下半年接拍SBS电视剧《五根手指》，回归电视荧屏，并再次向观众展现了扎实的演技。

2014年朱智勋主演了电影《好朋友们》以及中国电影《心咒》，但均遭遇票房滑铁卢，随后2015年，其主演的电视剧《假面》收视率也并不理想，使得朱智勋陷入演艺事业低谷。

2016年9月，朱智勋参演的电影《阿修罗》上映，影片虽未获得空前反响，但朱智勋在其中饰演的文先模将卧底警员被慢慢腐蚀，最终步入歧途的过程刻画得淋漓尽致，受到了观众以及业内人士的一致好评。此后朱智勋又接拍了韩国影坛划时代作品《与神同行》系列，也让其成功跻身“千万票房演员”行列。

2019年初，新兴流媒体Netflix出品的韩国电视剧《王国》播出第1季，朱智勋担任男主角。该剧上线后在全球引发一片好评，也为朱智勋开拓了更加广阔的国际市场。





主要作品：

·电视剧：

《Non-Stop》（2002，出道作品）

《宫》（2006）

《魔王》（2007）

《五根手指》（2012）

《王国》（2019）

《道具》（2019）

·电影：

《西洋古董洋果子店》（2008）

《阿修罗》（2016）

《与神同行：罪与罚》（2017）

《特工》（2018）

《与神同行2:因与缘》（2018）

《暗数杀人》（2018）





主要获奖经历：

MBC演技大赏：最佳男新人奖（2006）

第38届韩国影评奖：最佳男配角奖（2018，《特工》）

2018亚洲明星颁奖礼：亚洲明星奖

第39届青龙电影奖：人气明星奖（2018）

第5届韩国电影制作人协会奖：男主角奖（2018，《暗数杀人》）