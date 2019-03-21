Ju Ji-hoon

第二次美北首脑会谈破裂后的美北关系走势
2019-03-21
#明星档案 l 2019-03-26
生日：1982年5月16日
身高：187cm
血型：A型
学历：京畿大学大众媒体学表演专业
出道：《Non-stop》（2002年）
朱智勋最初以平面模特身份活动，并广受各家杂志好评，知名男性杂志《GQ》当时几乎每月都会刊登其照片。
2002年至2003年，朱智勋在几部情景喜剧中饰演“路人甲”，从此开启了演员生涯。2006年，朱智勋在经典韩剧《宫》中饰演李信，首次担任男主角并一炮而红，成为当时国内一线小生。
2010年2月朱智勋入伍服兵役，2011年11月退役后，并未能马上出演影视作品，而是主要参与了音乐剧的演出。2012年下半年接拍SBS电视剧《五根手指》，回归电视荧屏，并再次向观众展现了扎实的演技。
2014年朱智勋主演了电影《好朋友们》以及中国电影《心咒》，但均遭遇票房滑铁卢，随后2015年，其主演的电视剧《假面》收视率也并不理想，使得朱智勋陷入演艺事业低谷。
2016年9月，朱智勋参演的电影《阿修罗》上映，影片虽未获得空前反响，但朱智勋在其中饰演的文先模将卧底警员被慢慢腐蚀，最终步入歧途的过程刻画得淋漓尽致，受到了观众以及业内人士的一致好评。此后朱智勋又接拍了韩国影坛划时代作品《与神同行》系列，也让其成功跻身“千万票房演员”行列。
2019年初，新兴流媒体Netflix出品的韩国电视剧《王国》播出第1季，朱智勋担任男主角。该剧上线后在全球引发一片好评，也为朱智勋开拓了更加广阔的国际市场。
主要作品：
·电视剧：
《Non-Stop》（2002，出道作品）
《宫》（2006）
《魔王》（2007）
《五根手指》（2012）
《王国》（2019）
《道具》（2019）
·电影：
《西洋古董洋果子店》（2008）
《阿修罗》（2016）
《与神同行：罪与罚》（2017）
《特工》（2018）
《与神同行2:因与缘》（2018）
《暗数杀人》（2018）
主要获奖经历：
MBC演技大赏：最佳男新人奖（2006）
第38届韩国影评奖：最佳男配角奖（2018，《特工》）
2018亚洲明星颁奖礼：亚洲明星奖
第39届青龙电影奖：人气明星奖（2018）
第5届韩国电影制作人协会奖：男主角奖（2018，《暗数杀人》）
2019-03-21
2019-03-15
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