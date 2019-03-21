文在寅：需尽快成立高级公职者犯罪调查处

ⓒYONHAP News

高级公职者犯罪调查处指的是对高级公职者及其家属的非法行为进行调查和起诉的部门。韩国实行起诉独占主义制度，只有检察官能对犯罪嫌疑人提起公诉。如果高级公职者掌控检察机关，其非法和犯罪行为即无从查起。成立高级公职者犯罪调查处是为了建立一个独立拥有调查权和起诉权的部门，遏止检察机构掌控起诉权等所有的调查权力。





成立高级公职者犯罪调查处要追溯到上世纪90年代。当时，在野党新政治国民会议提出防止腐败相关法案，主张应成立高级公职者犯罪调查处，新政治国民会议是现任执政党共同民主党的前身。此后，金大中政府和卢武铉政府等民主党系政权持续促进成立高级公职者犯罪调查处，但始终未能成功。文在寅政府成立后，也在推进成立调查处，因在野党自由韩国党反对而未能成行，反对的理由是青瓦台特别监察官制度和常设特检法等已具备完美监察高级公务员的功能，无需另行成立犯罪调查处。在野党还认为，成立犯罪调查处将在检察机构之上又添一高高在上的调查机构，从而加强了现任政府大而无畏的权力。





高级公职者犯罪调查处的调查对象包括现任和退休两年内的高级官员及其家属，高级官员包括总统、国务总理、国会议员、大法院院长、宪法裁判所所长、法官、广域自治团体长以及政府各部门高级公务人员，还包括总统秘书室、警护处、安保室以及国家情报院3级以上官员，其配偶、直系亲属、兄弟姐妹均包括在对象范围内。高级公职者犯罪调查处设1名处长、1名次长、25名检察官、30名调查官和20名职员，处长由国会推荐，总统任命，任期为3年，实行单任制。