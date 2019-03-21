ⓒ Getty Images Bank

作家成硕济的小说《黑匣子》发表于2014年。









问题是写得好还是不好，

更大的问题是要和以前有所不同，要写出新的东西，

还有个大问题是，是否能打动读者的心。





年纪大了，感觉可写的小说题材越来越少，

情感的源泉枯竭了，难以令读者感动。





偶然收到出版社寄来拜托写小说的信也会感到恐惧，

就像收到警方的传唤通知。





문제는 잘 쓰느냐 못 쓰느냐이고,

더 큰 문제는 언제나 전과 다르고 새로운 것을 보여줘야 한다는 것이고

더 큰 문제는 독자를 움직일 수 있느냐 없느냐였다.





나이가 들면 소설을 쓸 거리가 차 있는 탱크는 줄어들고,

감정의 에너지는 약화되어서 독자를 움직이기가 힘들어진다.





어쩌다 들어오는 소설 청탁이 뜯어보기도 두려운 출두 통지서나 다름없다.









小说发表后轰动一时，甚至被称为“疯狂的作品”。









#采访：首尔大学国文系教授方珉昊

黑匣子看起来小，里面却包罗万象，收藏了许多故事。在小说中，作家的名字是朴世权，为他安装黑匣子的年轻人也叫朴世权，这是说他们名字相同，二人有缘分。不过，二人虽然名字相同，但却生活在两个世界里，作家通过黑匣子讲述了他们的故事。





终究是你也和别人一样，

同名同姓的人并没有什么特别的意味。





自杀、被杀、老死、死于意外、病死、毒死和淹死，

你们是我的化身，我赋予你们的死亡，和人生一样的复杂。

我不能一直看着你那长长伸出的舌头，

随即掩埋了。

没有办法。





我、我爱你、你们、所有的人。

你、你、你、你们

永远留在从有文字的古代开始的

集体记忆中。

我、我、我，在我死亡的图书馆里，

成为黑、黑、黑匣子里的标本。





결국 너도 다른 사람과 마찬가지였다.

동명이인이라는 건 아무런 의미도 없었다.





자살, 피살, 자연사, 사고사, 병사, 중독사, 익사...

내가 나의 분신인 너희들에게 부여한 죽음은 삶 만큼이나 다양하다.

나는 너의 길게 늘어진 혀를

오래도록 보고 있을 수 없어 금방 묻어버렸다.

어쩔 수 없었다.





너를, 너희를, 모두를 난, 난, 사랑했다.

너, 너, 너, 너희는,

문자라는 고대로부터의 집단 기억 속에,

영원히 남아, 남아 있을거야.

내, 내, 내, 나의, 죽음의 도서관에,

또는 블랙, 오 블랙, 오, 블랙박스에, 박, 박제가 되어.









作家成硕济(1960.7.5至今 庆尚北道尚州)

1986年在《文学思想》发表《擦玻璃的人》

1997年短篇小说《流浪》获得第30届《韩国日报》文学奖