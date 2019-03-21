日本审定通过歪曲独岛主权的教科书

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日本政府26日审定通过了主张独岛主权的小学社会科目教科书。“审定教科书”指的是日本政府批准出版社印制的教科书，因教科书内容符合政府规定的标准，可在各级学校使用。





日本此次审定通过教科书是早已预见的。日本政府根据学习指导要领审定教科书，日本文部科学省于2017年发布了新的学习指导要领，在指导要领中将独岛列为“日本的固有领土”，并在学习指导要领解说书中称“韩国非法占有其领土”。此次获得审定通过的教科书共有12种，其中10种教科书主张独岛主权，声称独岛是日本固有领土和韩国非法占领独岛。





学习指导要领规定了向学生教授的最低限度的学习内容，根据日本《学校教育法》，通常每10年修订一次，2017年发布的学习指导要领将在2027年再次进行修订和发布。学习指导要领解说书记载了指导要领中的具体内容，根据《学校教育法》施行规则，解说书由日本文部科学省编撰，详细规定了学校实际教学的内容和具体事项。学习指导要领解说书并没有法律约束力，但规定教科书审定规则必须遵循解说书的内容。学习指导要领修订后，解说书也需修订。





日本去年7月发布的学习指导要领解说书的特点是加强所谓的“领土教育”。“领土教育”的主要内容针对“北方四岛”和“竹岛”，北方四岛指的是千岛群岛4个岛屿，涉及日本与俄罗斯间的领土纷争，竹岛是日本对韩国独岛的称呼。日本加强领土教育和安倍晋三政府积极促进修宪是一脉相连的，领土教育和修宪的最终目的是实现军事大国化，也就是让日本成为一个可以发动战争的“普通国家”，日本加强主张独岛主权也是出自这种综合性的目的。