《漫话国乐》 士兵之苦 / 火烧赤壁 / 军士点考





盘索里《赤壁歌》是以中国古典四大名著之一《三国演义》为题材创作的。《三国演义》以东汉末年为背景，诉说了乱世之中，曹操、刘备等叱咤风云的一代枭雄与英雄人物竞相涌现，以智谋、武艺展开政治与军事斗争的战争故事，一个个故事令人唏嘘，一张张面孔令人难忘，迄今依然深受广大民众的喜爱。





《赤壁歌》虽然以中国历史小说为题材，但它有一个不同于《三国演义》的特点，描写的是普通老百姓的故事，比如讲述被迫从军的士兵们苦衷的一段“士兵之苦”。在《三国演义》中，这一段描写了曹操为攻打吴国，率领20多万水路大军驻扎长江赤壁一带等待历史性的一场决战的场面。当时，曹操拥有庞大的兵力与物资，因此深信赤壁之战必会大胜，为了激励大将士气，准备抗敌，给大将们赏酒。而盘索里《赤壁歌》将这一段的焦点放在描述拼死一战的小兵们的心境之上。因为在激烈的战场，士兵们浴血奋战打了胜仗也没什么好处，活下来就已经很不错了。这时候，士兵们会三三五五围坐在一起诉苦，无不思念家乡的父母、妻子与子女，并唉声叹气或流下泪来。

{音乐1：盘索里《赤壁歌》中“士兵之苦”/朴东镇、长鼓-朱凤信}





历史上的很多战役证明，即使战争失败，发起战争的领导人也不会损失惨重，因为其家属已提前被转移到安全的地方，领导也一样，在属下的重重保护下也比较安全，因此他们通常一点都不在乎士兵的苦衷。





曹操终于与孙刘联军展开一场历史性的战役。可出人意料的是，这场战役一开始就注定是曹军大败，因为孙刘联军制定了前所未有的火攻战略。当时虽是刮西北风的季节，可却刮起了东南风，结果整个曹营被烧成火海。《三国演义》的这一段，诸葛亮的聪明与机智不仅打动了无数读者的心，还让读者感到十分痛快。曹操在赤壁决战中大败，曹军伤亡过半，最终不得不带着幸存的老弱残兵退回北方。那么，盘索里《赤壁歌》是怎样描写这一场面的呢？





赤壁之战一开战，士兵们还没奋勇杀敌，就犹如秋季落叶般随风飘逝，曹操在惊诧之余，为了保住自己的性命而费尽心机，在如此危急关头，盘索里竟然以特有的诙谐幽默引得人们逗笑。这是因为古代老百姓的人生时刻处于生死的边缘，因此创作《赤壁歌》的艺术家希望老百姓通过这一段，间接体会生与死其实不是那么悲壮的事情。

{音乐2：盘索里《赤壁歌》中“火烧赤壁” /尹珍哲、长鼓-赵龙洙（音）}





《赤壁歌》中的“军士点考”描写了曹操在赤壁之战大败后，带着剩下的士兵逃奔时，为了确认士兵人数，在途中点名的情景，有趣的是，这一段的描述也与《三国演义》不同。《三国演义》描述了幸存的曹军在逃奔途中再次遭到孙刘联军的埋伏攻击而吓得失魂落魄，曹操却采取了令人不可思议的行动。在历史上，曹操虽然被称为“一代奸雄”，但他的势力在三国中一度是最强大的，而曹操竟然不顾一切跟关羽求命。《赤壁歌》就不同了，这一段是大笑一场的片段，幽默诙谐地描写了士兵们三三五五围坐在一起斗嘴的场面，令人倍感亲切。无论是天下英雄，还是一无所有的老百姓，其实都是一样的人。

{音乐3：盘索里《赤壁歌》中“军士点考”/吴贞淑、长鼓-金清满}