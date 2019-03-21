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在第二次美北首脑会谈结束后，美国与北韩针锋相对，几乎断绝了来往。本月22日，北韩突然撤离了开城共同联络事务所的北韩工作人员，美国财政部则发布加强对北韩制裁措施，但一天后，特朗普总统撤回了新一轮对北韩制裁措施。





美北会谈破裂后，双方关系陷入了僵局。以目前的情况来看，北韩似乎希望韩方支持北韩，站在北韩一边为其说话。北韩与美国已相互表明了立场，正在等候对方作出让步。这时候，北韩希望韩国出面，站在北韩一边，或为国际社会缓和对北韩制裁尽点力。目前北韩仍然犹豫不决，并未确定走向哪个方向，做出何种决定应对美国。就拿北韩单独撤离开城联络事务所工作人员来说，如果是以前，北韩会通过祖国和平统一委员会或各大媒体发布正式声明，扬言要撤出联络事务所，但北韩并未大张旗鼓，仅通过联络官通报韩方要撤出联络事务所。以此来看，北韩的确对美国感到不满，所以采取了撤出联络事务所的措施，但是北韩并不想令局势彻底恶化。





第二次美北首脑会谈破裂以后，北韩修复了东仓里导弹发射场，山阴洞导弹研究园区也出现不寻常的迹象。结果，美国当地时间21日发布今年首次对北韩制裁，加大对北韩施压力度。22日，北韩撤离开城南北联络事务所的工作人员，这是河内美北会谈结束后，北韩首次采取强硬措施，间接地表明了对美国的不满。开城南北联络事务所是南北韩互信的象征，北韩单独撤出联络事务所以后，特朗普当地时间22日在社交媒体上说，他当天命令撤回对北韩新一轮制裁。





大体来说，北韩金正恩也不想打破整个局面，破坏与美国的关系将会为他带来很大的负担，北韩需要思前顾后，不得不看美国的眼色行事。特朗普也是一样，虽然要求北韩实现无核化，提出所谓的“一揽子协议”，但特朗普也不希望搞砸局面，尽管他一再阐明加强对北韩制裁的立场，他也不希望将北韩逼进死胡同，这可能导致最恶劣的局面，正所谓穷寇莫追。以此来看，北韩撤出开城联络事务所和特朗普撤销对北韩制裁说明北韩不想打破好不容易才形成的对话局面，特朗普也希望持续与北韩进行谈判，不想打破局面，这是基于双方的相互需求。





美国发布对北韩制裁措施，北韩又撤出开城南北联络事务所，双方关系到了一触即发的地步。但随着特朗普撤回对北韩新一轮制裁，局势有所缓和。25日上午，北韩部分工作人员返回开城南北联络事务所上班。特朗普撤回对北韩新一轮制裁和北韩工作人员重返联络事务所这两件事是否有直接性关系，目前尚不得知，但有一点明确的是，双方都不希望打破得来不易的对话局面。第二次美北首脑会谈无果而终，双方关系陷入僵局，最近相互采取软硬兼施的手段，今后双方关系的走势引人注目。





北韩将于4月初举行最高人民会议，此次会议是新成立的第14届最高人民会议的首次正式会议。在此之前，将举行党中央委员会全体会议和劳动党政治局会议，在政治局会议和中央会议中将审议通过今后的政策方向，做出重大决定。以金正恩的立场来看，他不能完全接受美国的要求，达成“一揽子协议”。金正恩有两条路可走，一是暂停与美国谈判，加强与俄罗斯和中国的关系。北韩正在促进与俄罗斯和中国方面的首脑会谈；二是希望文在寅说服特朗普，帮助他解决问题，金正恩只能选择这两条路。在4月初举行最高人民会议之前，北韩将在劳动党会议中决定今后的政策方向。





北韩是一个以党为中心的国家，在劳动党全体会议上将宣布主要政策路线，在最高人民会议上将发布重大决定。金正恩是继续促进与美国和韩国的对话，还是加强与俄罗斯与中国的关系届时都将见分晓。此外，特朗普最近摆脱通俄丑闻特别检察官调查，今后美国对北韩政策也值得注意。





特朗普已经摆脱了国内的政治束缚，不再受困，他将可以轻松地推进相关政策。河内会谈虽然破裂，但若各项条件成熟，特朗普将与金正恩再次进行无核化谈判。现在，特朗普面临连任竞选，为成功连任，必须在北韩核问题等外交方面取得某种成果。特朗普曾在河内表示，不会被金正恩牵着走，将会果断地引导北韩实现无核化。预计今后特朗普将一面采取强硬立场，一面持续与北韩进行对话。





特别检察官对特朗普通俄丑闻作出“无证据”结论后，特朗普减轻了负担，无论是对话还是施压，今后可一致和果断地推行对北韩政策。尤其是特朗普撤回对北韩新制裁后，北韩以工作人员重返南北联络事务所作为回应，美北进行幕后接触的可能性也浮出了水面。





美国国务院对北韩政策特别代表比根近期访问北京，当时刚好北韩劳动党副委员长李洙墉也在北京访问。近期北韩国务委员会部长金昌善赴俄罗斯访问，副委员长李洙墉访华，显然，北韩今后将积极利用同俄中的关系。美国特别代表比根则将通过韩国、日本和中国的合作对北韩施压，所以在短时间内，美国与北韩的幕后接触不会有显著的成果，在一段时间里，双方将继续进行接触和协调，静观对方的举措。





北韩劳动党负责国际事务的副委员长李洙墉26日抵达北京，第二天凌晨前往老挝。在这段时间里，美国国务院对北韩政策特别代表比根停留在北京，有分析认为，比根与李洙墉在北京进行了接触。河内谈判结束已过一个月，美北双方目前站在了对话和对峙的两岔路口上，今后的走势颇为引人注目。