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《大韩民国宪法》中规定了国民应尽的四大义务，这四大义务是纳税、教育、劳动和国防义务，韩国男性在高中毕业满18岁开始就要入伍当兵。那么，每年举行盛大阅兵式，炫耀其强大军事力量的北韩，他们的军事制度又如何呢？





1945年10月，在苏联军政时期，北韩创立了保安队，保安队就是早期的北韩军队。当时，苏联军政建立了平壤学院，培育政治和军事干部。1946年，创立了保安干部训练大队部，合并了保安队，开始培训干部。1948年2月8日，保安干部训练大队部创建了人民军，北韩军正式成立。在北韩，人民军是党的军队、革命的军队、最高领导人的军队，担任了维护统治者的角色，为实现党和最高领导人的政治目的，拥有最高的权力和地位。在东欧社会主义瓦解以后，北韩面临经济困难和体制危机，于是将先军政治作为统治理念，进一步加强了北韩军的地位。





北韩是一个重视军队的国家，被称为人民军的北韩军创立于1948年2月8日。军队创立较早，比北韩政权成立的1948年9月9日早了7个月。此后，人民军的地位越来越高，金正日执政后，进一步加强了军队的权力及影响力。在东德和苏联等社会主义国家瓦解之际，北韩面临严重的经济困难，开始了“苦难行军”。1995年，金正日把“先军政治”作为统治思想，以军队为优先，在局势动荡时期，军队成为维护其体制的主要力量。北韩将发展国防力量作为最优先课题，北韩士兵的义务服役时间也较长。





和韩国一样，北韩也实行义务兵役制。以2018年12月为准，北韩军队共有128万人，其中陆军为110万人、海军6万人，空军11万人，新创建的战略军为1万人。北韩军人在全体人口中所占的比率，以北韩人口为2572万人来计算，约占5%。而韩国军人在全体人口中仅占比1%。至于北韩士兵的服役时间，1993年以前为5至8年，1993年以后为10年。2003年3月实施全民军事服役制以后，正式宣布服役时间为10年。女性义务服役时间为3年，最长7年。警报兵部队或阻击部队等特殊部队则长期服役13年。





据韩国兵务厅发布的资料，世界上实行征兵制的国家为中国、瑞士和以色列等16个国家。而军人服役年限为10年的国家只有北韩一个，北韩是世界上士兵服役时间最长的国家。北韩也是征兵年龄范围最大的一个国家，14岁以上的所有男性均为征兵对象，超过60岁才转为后备军人。但是也有例外，敌对阶层的子女和政治犯不包括在征兵对象内，在平壤音乐舞蹈大学等攻读的高材生、特殊工作从业者以及产业重要人员等也被排除在外。除此之外，北韩所有的男性到了满14岁的时候就被列为征兵对象，随后接受两次身体检查，高中毕业后，在满17岁的时候应召入伍。应召入伍的标准为身高148厘米以上，体重43公斤以上，通过最终身体检查，即被分派到指定的部队服役。





北韩年轻人入伍的时候不能任意选择陆海空军哪一个兵种，兵种由军事动员部审查后决定。虽然如此，北韩年轻人最希望被调派到海军服役，海军和其他兵种不同，待遇较好，技术兵种也较多，服役期间不会很吃力。据说，很多人向军事动员部行贿，希望被分配到海军。除了海军之外，北韩年轻人还喜欢在边境警备队、空军以及在平壤附近服役。北韩年轻人也有不喜欢去的部队，主要是金正恩亲卫队等任务重大的部队，如果在警护的时候发生问题，不仅本人，家属也会受牵连。此外，工兵部队和建设部队等也不受欢迎，服役太辛苦，有时候也会出现伤亡。





成分好、父母有权有势的话，就会被分配到平壤护国局、人民保安部或板门店等又舒适、配给又好的部队服役。成分不好的人则只能听天由命，被派到哪个地方就是哪个地方，所以甚至有人行贿500多美元，希望被分配到好的地方，但是大部分北韩年轻人只能认命，听从上级的指示。





北韩兵营生活的纪律很严，规定了“服役生活10大遵守事项”，必须遵守这些规定。如果违反规定，不论阶级高低，到退伍为止将会受到不利的待遇。按照规定，北韩士兵的休假是一年一次，一年共有15天的休假，在获得褒奖、结婚和父母去世的时候能得到10至15天的特别休假，但是北韩军方并未遵守这种休假规定。北韩士兵在服役期间，约有三分之一或二分之一的时间从事建设和务农等和军事无关的工作。在目前经济面临困难的情况下，士兵的主食倒是按时配给，其它食品就只能要靠自己去解决了。





北韩士兵在10年的军队服役期内进行高强度的训练，并被调派至建设和农业现场进行长时间劳动，却很少获得休假，吃的也仅能填饱肚子。过去是一天吃三顿米饭，还有蔬菜或咸菜等2到3个小菜，但是从上世纪90年代开始，粮食供给情况越来越糟糕，部分士兵肚子饿，经常到附近的人家偷东西吃，逃离军营的情况也层出不穷。但一般来说，北韩的年轻人认为兵役是应尽的义务，这种想法成为北韩军事力量的基础。





包括陆海空军在内，北韩拥有128万名兵力。根据韩国2018年发布的《国防白皮书》，北韩军的兵力和战略武器等在数量方面已超过韩国。北韩进行了6次核试验，核能力已达到高度水平，北韩正在开发或已拥有的导弹包括短程、中程和洲际弹道导弹在内，共有14种类型的导弹。根据美国军事评价机构“全球火力”发布的全球军事力量排名资料显示，北韩排名世界第23位，韩国排名第11位。





北韩现役军人有120多万人，后备军人有500多万人。正在服役的军人占全体居民的比例为百分之四。尤其是在导弹、放射炮以及核与生化武器等方面，北韩拥有可观的战力，外界关注北韩未来是否会持续维持其强大的战力。金正恩委员长2016年废除了国防委员会体制，不再以“先军政治”为主，志在建立一个“正常国家”，最近还阐明“完全无核化”立场。

今后，北韩会作出何种选择，引人关注。