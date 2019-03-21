赵亮镐丧失大韩航空经营权

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韩进集团会长赵亮镐失去大韩航空经营权是外界早已预见的。赵亮镐连任公司内部理事属于大韩航空章程中规定的特别决议对象，需获得三分之二以上与会股东的赞成，方可连任。在本次股东大会中，赵亮镐未能获得国民年金公团、外国股东和小股东的支持，赞成率仅为64.1%。





大韩航空的持股结构，赵亮镐和韩进KAL等为最大股东，共持有33.35%的股份。第二大股东国民年金公团占股11.56%，外国股东占股20.50%。国民年金公团反对赵亮镐连任，主要咨询公司提出反对意见，最终赵亮镐丧失大韩航空经营权。





国民年金公团反对赵亮镐连任的理由是赵亮镐及其家人一系列德行有亏和违法行为破坏了企业价值，损害了股东利益。此前发生的“坚果返航”和“向职员扔水杯”等事件破坏了大韩航空的形象，赵亮镐本人也因涉嫌挪用270亿韩元企业资金而在等候法律制裁。





赵亮镐是已故韩进集团创始人赵重勋的长子，1999年登上大韩航空最高经营者位子，时隔20年丧失经营权。他失去经营权的导火线是“坚果返航”事件，赵亮镐长女赵显娥2014年在美国乘坐大韩航空班机，因为空乘人员未将坚果装盘，惹其大怒，命令即将起飞的客机返回登机口。此事曝光后在韩国引起巨大争议，赵显娥迫于压力道歉，其父赵亮镐也出面道歉。此后，赵亮镐一家人似乎有所收敛，但后来又爆出2018年赵亮镐二女儿赵显玟在会议上向两名广告代理商员工扔水杯砸人事件。此外，赵亮镐妻子李明姬涉嫌对员工施暴，已接受警方调查。赵亮镐及其家人一连串的丑闻引发社会公愤，国民年金公团、外国股东和小股东均认为赵亮镐不适合领导企业。这也是韩国史上首次出现财阀掌门人在股东大会上被股东赶下台的情况。