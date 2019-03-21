丝路花雨好时节-丝路文化月

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾： 李少鹏（驻韩中国文化中心副主任）





文化的交流和融合是21世纪地球村最大的话题，春暖花开之际，各种韩中文化交流活动大规模启动，有请驻韩中国文化中心李少鹏副主任介绍一下即将在韩国盛大开启的丝路文化月活动。









南：请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

李：大家好，我叫李少鹏，现任首尔中国文化中心的副主任。

南：请介绍一下中国文化院好吗？

李：首尔中国文化中心是中国文化和旅游部在亚洲设立的第一家，在全球设立的第六家海外中国文化中心，韩语也叫做“驻韩中国文化院”，有15年的历史了。中心以介绍中国文化推动文化交流为宗旨，举办各类培训和活动。目前中心已拥有会员5万余人，每年举办各类文化活动百余场，教学培训近30门课程，年度学员数超过2000人，影响力日益扩大。

南：举办了那么多的活动，其中最难忘的是什么?

李：太多了。但是我觉得最难忘的还是每年秋天“中国日”活动。这个活动影响面最大，上到首尔市长和中国大使，下到普通民众，展示各地区不同的中国文化，堪称是一个巨大的中国文化庆典。每年的十月一日左右，在首尔市政府广场盛大举办。有演出，有体验，还有联谊等活动，欢迎全世界各地的朋友们届时一起来参加我们的活动。

南：2019年的活动设计及其背景是什么?

李：首先，中心将于3月底至5月中旬重点打造“丝路文化月”，在韩国多地举办围绕“一带一路”主题的展演、讲座、互动体验等文化活动，展示内涵丰富的丝路文化，宣传丰富多彩的中国文化和旅游资源。

此外，每年举办的《品读中国》系列讲座，邀请韩国国立首尔大学、高丽大学、延世大学等多所高校和研究机构的汉学家，在中心开展“中国古典文学”系列讲座。今年从2月到10月，隔周举行一场，内容包括中医文化、“曹操”、“伍子胥”、《诗经》、《楚辞》、《山海经》、《史记》、《唐诗》、《宋词》、《西游记》、《红楼梦》、《儒林外史》等。

此外，为进一步加快文旅融合，以文化丰富旅游内涵，根据文化和旅游部的统一部署，所有的海外中国文化中心和驻外旅游办事处都将于5月15日至6月20日期间举办“中国旅游文化周”品牌活动。









南：请介绍一下近期即将举行的丝路文化月活动?

李：一共由5场活动构成，第一场活动是3月30日至4月11日在首尔中国文化中心举行的“海丝新篇—2019韩国·中国山东文化年暨山东海洋贝瓷文化展、孔子故乡·大美山东图片展”。第二场活动是4月15日至19日在中心展厅、首尔市厅市民厅、延世大学礼堂等地举行“文房雅韵—中国书房文化体验工作坊”活动。第三场活动是，4月15日至30日在首尔艺术殿堂等地举行由文化和旅游部国际交流与合作局策划制作的《我们的丝路—中外摄影艺术作品展》。第四场活动是，4月22日在白石艺术大学举行“丝路弦音—中韩弦乐交流工作坊”。第五场活动是4月22日至5月15日在中心展厅以及中日韩三国合作秘书处等地举行“茶·花·琴·香—东方生活美学展”。

南：作为普通人，怎么才能参与你们的活动?

李：首尔中国文化中心的网站上都有详细的介绍，如果方便的话直接来我们中心，您可以更深入地了解和享受来自中国的文化气息。文化中心欢迎大家的造访。