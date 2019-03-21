1月韩国新生儿人数降至历来同月新低

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今年1月，韩国新生儿人数降至历来同月新低。据统计厅27日发布的《1月人口动向》显示，1月韩国新生儿人数同比减少2000人，为3.3万人，跌幅达6.2%，创1981年开始相关统计工作以来同月的最低水平。





新生儿人数根据季节和月份偏好产生波动，因此会与去年同期进行比较。一般而言，1月和3月的新生儿人数多于其他月份。即便如此，今年1月依旧未能扭转新生儿减少的势头。2019年是所谓的农历“金猪年”，因此人们期待今年新生儿人数会有所增加。事实上，在掀起“金猪年热潮”的2007年，新生儿人数较前一年增加9.97%，达49.7万人。但对同样是“金猪年”的2019年，情况却与前者现天壤之别。不过，统计厅表示，今年新生儿人数跌幅有所缓解。数据显示，2017年1月新生儿人数跌幅为11%，2018年1月缩减至7.4%，今年1月再缩减至6.2%。但有声音指出，基数效应在上述数据中起到一定作用，不能仅观察跌幅数字上的变化。统计厅发布的数据还显示，今年1月，韩国共21300对新人结婚，同比减少3100对，跌幅达12.7%，创历来同月最低纪录。





受上述情况影响，韩国人口展望也逐渐恶化。据统计厅28日发布的预测值显示，今年韩国人口将达峰值，为5165万。2020年起韩国人口将减少1万人，跌幅为0.2%。这种跌幅将逐渐扩大，2067年韩国人口将跌至3365万，重新回到1972年的水平，问题的关键是韩国人口结构将有很大不同。当时，15岁至64岁劳动年龄人口较多，因此促进了经济增长。但如今，劳动年龄人口减少速度高于总人口的减少速度，不仅无益于经济增长，反而徒增年轻人的抚养压力。人口预测按照未来人口变动要素（生育率）的不同水平，作出高位、中位和低位三种不同的预测。本次统计厅采用的是低位预测，韩国人口危机已迫在眉睫。





韩国经济副总理洪楠基表示，将发布应对人口减少的方案。洪楠基在参加经济活力对策会议时表示，将成立泛政府组织，并在今年上半年公布综合对策。专家指出，韩国政府虽然投入巨额预算，但从目前政府低生育率对策并未奏效这点考虑，未来不论出台何种对策，都很难达到预期效果。