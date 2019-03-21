韩日关系因历史问题降至冰点

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因日本审定通过歪曲独岛主权的教科书和韩国法院批准扣押战犯企业三菱重工业专利和商标权等影响，韩日关系降至冰点。





韩国政府对日本审定通过歪曲独岛主权的小学教科书表示强烈抗议，敦促日本立即撤回错误主张。日本则扬言对韩国法院作出的判决采取报复性措施，两国陷入对峙局面。日本政府26日审定通过了主张独岛主权的大批小学社会科目教科书。日本文部科学省本次通过的将于明年起在学校适用的教科书共12种，其中10种教科书主张独岛主权。尤其是针对五年级和六年级学生使用的6种教材，更写有“独岛是日本固有领土，但被韩国非法占有，日本对此持续提出抗议”的表述。在针对三年级和四年级学生的教科书中，4种教科书将独岛标记为日本领土，1种指导书和1种道德科目教科书地图中也包含独岛相关内容。上述教材首次采用了日本政府2017年修改的中小学学习指导要领和解说书。对此，韩国政府召见日本驻韩国大使长岭安政，对日本此举表示强烈抗议。外交部也发表声明称，独岛从历史上、地理上、《国际法》上都明确属于韩国固有领土，强烈谴责日本政府审定通过含有不当主张的教科书，敦促立即撤回相关主张。

另外，4名在日本帝国主义强占时期被三菱重工业强制征用的受害者向法院申请扣押该企业的资产。大田地方法院22日决定扣押该企业2项商标权和6项专利。4位原告申请扣押的债权额达8亿韩元。这是继今年1月大邱地方法院浦项分院扣押新日铁住金股份后，韩国法院再度做出相似判决。此前，韩国大法院裁定三菱重工业和新日铁住金向被强征劳工进行赔偿。而本次判决便是以大法院的判决作为依据进行。关于韩国法院的判决，日本官房长官菅义伟25日在记者会上表示不满，称“原告申请扣押的举动极为严重”。他强调，韩国法院的判决违反《韩日请求权协定》，韩国政府没有采取纠正违反协定行为的具体措施，反而允许法院做出该判决。





有消息称，日本政府为报复韩国，正讨论征收高额关税、限制汇款和签证以及限制特定物品出口等制裁方案。随着相关问题持续，韩国与日本未能找到改善两国关系的突破口。文在寅政府在对日外交上提出“将历史问题与未来指向性关系分离”的“双轨接近性原则”。但从目前情况来看，未来指向性的关系被历史问题所束缚，并未取得任何进展。有声音指出，韩国政府应改变倾尽全力改善南北关系的状态，为恢复韩日和韩中关系倾注更多心血。“以强对强”并非是最好的方法，韩国政府也应听取日本政府的不满，进而寻找折中方案。