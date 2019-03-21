南北共同联络事务所北韩人员返岗

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开城南北共同联络事务所（以下简称事务所）北韩人员22日全员撤离后第三天，部分人员返岗办公。由此，事务所协商机制恢复正常。





美北河内首脑会谈无果而终后，韩半岛局势再度变得扑朔迷离。在此情况下，事务所北韩人员22日仅表示“收到上级指示”，在没有进行详细说明的情况下撤离事务所。当天上午9时15分许，事务所北韩人员通过南北联络代表间接触，仅简单通报了“收到上级指示，决定撤出人员”这一立场后撤离。北韩表示，不介意韩方人员留守设在北韩境内的事务所，业务性问题以后再通知。北韩人员仅带材料撤离，装备等仍留在事务所。南北共同联络事务所北韩常驻人员在15人至20人之间，包括当天23名韩方人员和设备维护人员，共69人在此地办公。





韩国政府对北韩的这一决定表示遗憾，希望撤离人员尽早返岗，并通过南北协商，保障事务所正常运行。韩国政府采取韩方人员像往常一样到事务所办公的方针，在北韩人员撤离后，韩方人员依旧照常办公。对此，统一部解释称，这是在向北韩发出随时返岗工作的信号。北韩人员撤离事务所3天后的25日，统一部当天上午8时10分对外表示，部分北韩人员已经返岗，并和往常一样换班办公。9时30分，南北联络代表也恢复了逾10分钟的接触。北韩表示，南北联络事务所根据南北联合宣言精神，切实推进有关业务的立场不变。





开设开城南北共同联络事务所是去年南北首脑签署的《板门店宣言》的核心协议事项之一，是首个南北随时进行协商的机制。韩方由统一部次官千海成，北韩由祖国和平统一委员会副委员长田钟秀分别担任事务所负责人。双方负责人虽不常驻事务所，但每周会举行一次例行会议，必要时进行磋商。因负责人均为次官级别，因此可受首脑委托，进行一揽子协商。

分析认为，北韩人员撤离办公室由北韩内部问题和北韩与美国进行的心理战所造成。在北韩内部原因方面，分析认为是由于与美国谈判无果而终后，北韩非常重视内部管控，而事务所北韩人员撤离则是在这个过程中发生的混乱情况，所以或另有其因。对外来看，美国虽宣布加强对北韩制裁，但特朗普总统立即下令取消追加制裁的消息传开后，北韩部分人员返岗。从这点来看，很可能是北韩与美国之间进行的心理战造成的结果。虽然北韩并未公开确切原因，但专家指出，本次突发事件直接反映了当前半岛局势的不稳定，也表明了南北韩与美国都不愿出现“破局”的意愿。