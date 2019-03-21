北韩驻西班牙使馆遇袭事件主犯阿德里安•洪及其幕后组织

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上月北韩驻西班牙大使馆遇袭事件发生后，主犯及其幕后组织备受关注。西班牙司法部门认为，此次袭击事件的主犯为阿德里安•洪，其背后是反北韩组织“自由朝鲜”。





阿德里安•洪原名阿德里安•洪昌（Adrian Hong Chang），是北韩人权运动家，以阿德里安•洪为名在美国活动，父母是墨西哥韩裔传教士，本人在美国接受教育，据传毕业于耶鲁大学。阿德里安•洪大学期间就在美国等地积极参与救助脱北者的活动，在此过程中成立非政府机构LiNK（Liberty in North Korea），救助了1000余名脱北者。2015年，创立“朝鲜研究所（Joseon Institute）”并任所长一职，该机构主要研究金正恩政权突然崩溃及其对策。





北韩驻西班牙大使馆遇袭事件发生后，“自由朝鲜”宣布负责。“自由朝鲜”的前身是“千里马民防卫”，该组织曾于2017年3月保护金正男之子金韩松离开澳门。金正恩能够三代世袭成为北韩最高领导人，“血统”的支持不可或缺。暗杀金正男被认为是要清除在“正统性”上更有优势的潜在政敌。而作为“白头山血统”金氏一家的长孙，金韩松的存在本身也是金正恩政权的威胁。沉寂了2年的“千里马民防卫”在今年改名为“自由朝鲜”，高呼打倒金正恩体制，并宣布成立临时政府，行动也变得更加大胆。他们在北韩驻马来西亚大使馆墙壁上涂写“打倒金正恩”标语，在官网公开损毁金日成、金正恩画像的视频，并上传了在首尔塔谷公园朗读宣言的视频。此次“自由朝鲜”在北韩驻西班牙大使馆袭击事件中展现出的执行力也备受瞩目。他们迅速进入大使馆，获取必要情报后撤离，甚至还甩开接到报警后赶来的警察，全部成员毫发无损地离开了西班牙。有专家分析，这几乎是在军事情报等机构接受过特殊训练的“专家”水准。还有分析称，该组织在北韩内部似乎也有“队员”。据悉，“自由朝鲜”由国内外数十名脱北者组成。有消息称，1998年流亡至美国的金正恩姨母高荣淑（音）也是成员之一。在北韩大使馆遇袭事件发生后，“自由朝鲜”宣称“未来还会有大事件”。有分析认为，从该组织已经具有与美国情报机构合作的实力，并且与金韩松关系密切来看，不能将“更大的事件”看作是单纯的恐吓。