MAMAMOO 4月举行演唱会 “四季四色”音乐尽数绽放





MAMAMOO日前在官方社交网络账号中上传“2019 MAMAMOO演唱会4 Seasons F/W”官方宣传海报，宣布即将举行演唱会。演唱会将于4月19日至21日3天在首尔举行。

即将举行的演唱会是去年8月MAMAMOO“4 Seasons S/S”的延续。之前演唱会中，MAMAMOO成员主要为歌迷呈现“四季四色”音乐企划中的“春夏篇”音乐的表演，使到场歌迷感受到华丽多彩的视听盛宴。而此次演唱会中，一方面会突出MAMAMOO“秋冬篇”音乐独有的感性，另一方面也将对“四季四色”音乐企划进行“总结汇演”，预计现场表演将空前精彩。

向来以独具创意的现场表演征服歌迷的MAMAMOO成员，此次演唱会中也将发挥特长，华丽的演出以及扎实的唱功为基本，除此之外将会展现出怎样出乎意料的舞台效果备受歌迷期待。

MAMAMOO去年3月发行专辑《Yellow Flower》，正式开启了“四季四色”音乐企划，其后分别于7月发行《Red Moon》、11月发行《Blues》，并于最近发行了完结篇《White Wind》。