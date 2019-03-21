尹钟信出道30年 集结太妍、张凡俊、Urban Zakapa开启新音乐企划





韩国资深音乐人尹钟信今年迎来出道30周年。为此，尹钟信召集今年迎来30岁的歌手少女时代太妍、张凡俊以及Urban Zakapa，与同样在今年迎来创牌30周年的某时尚品牌携手，开启全新音乐企划“现在三十”，也是经典音乐品牌“月刊尹钟信”2019年计划中的一部分。

如今已是“知天命”的尹钟信，一直以来都为大众文化注入新鲜动力而不断挑战。但他认为，相比于任何所谓的特殊方法，将即刻的灵感与大众进行沟通，才是最行之有效的方法。这也是尹钟信出道30年来，在作为歌手、主持人、内容产业经营者、饮食业经营人等多样经历之下的所感所悟。

尹钟信就新音乐企划“现在三十”介绍称：“我是1989年被挖掘成为歌手的。30年中，虽然并不只是在做音乐，但却也一刻也没有放弃过音乐。所以我突发奇想，邀请1989年出生的歌手，来共同完成这次的企划。”

“现在三十”的首个作品为尹钟信原创并演唱的歌曲《风采（副题：致三十）》，而后辈歌手张凡俊、太妍、Urban Zakapa等也将从4月开始，依次每月翻唱一首发行于1989年的歌曲。