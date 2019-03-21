人体哪6个部位最不扛冻

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头部。寒邪来袭，可谓“首当其冲”。头部为诸阳之会，若头部受寒，阳气特别容易散失。尤其是患有高血压、高血脂等慢性疾病的人，头部受寒血管收缩，易引起血压飙升或大脑供血不足而发生脑卒中。建议您天冷时出门，戴一顶保暖性较好的帽子，以毛线、毛呢等材质为佳，人造革类帽子虽然挡风，但不透气，不建议选择；帽子戴上后不宜太紧，最好能插进一根手指；帽檐的长度不应超过5厘米，以免遮挡视线。此外，冬天一定要避免湿着头发出门或入睡。

颈部。中医素有“风从项后入”的说法，颈部有3个以“风”命名的重要穴位，分别是风池穴、风门穴和风府穴，是风邪最易入侵的门户。脖子受凉易引发落枕、感冒，在寒风瑟瑟的冬季，脖子上围一条厚实的围巾，或者穿件高领的衣服，可以把风邪挡在体外。

后背。背部是督脉循行的地方，督脉为阳脉之海，主一身之阳气，调节阳经气血运行，其内连脏腑，外络肢节，沟通里外，从而把阳气输送到身体各部位。背部不但不能受寒，还是温经散寒的重要部位，晒背（以10~ 20分钟为宜）或穿件羽绒背心，可守护体内阳气。关于这点我可以深有体会，要想不感冒、咳嗽，护好前胸后背可是非常关键的。

双脚。双足离心脏最远，血液供应少，阳气达到此处已难以温煦肢节，所以中医有“寒从足下起”一说。如果双脚长时间受凉，不但容易长冻疮，还可引发感冒、痛经、腹痛等问题。体虚的人应常年穿合适的袜子，切勿光脚在地板上走，冬天在家宜穿厚软的绒鞋，嗯这点也很适合我；勿蹚水，鞋袜湿了尽快更换；如自觉脚凉，宜选择热水泡脚。

肚脐。肚脐和腹部的其他部位不同，脐下无肌肉和脂肪组织，血管丰富。肚脐受凉后易引起胃肠功能紊乱，出现呕吐、腹痛、腹泻等消化系统疾病。穿件高腰内裤或长裤，上衣避免太短，都有助腹部和腰部的保暖。

膝关节。膝关节没有丰厚的脂肪和肌肉保护，血液供应较少，对温度和湿度都非常敏感。膝关节受寒易发生退行性变化，出现疼痛、屈伸不利等问题。寒冬时节一定要穿秋裤，必要时可加个保暖护膝。





（文中窍门来自魏涛听友）