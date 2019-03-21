韩国多次观光签证的停留期限

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最近网传韩国多次往返观光签证的停留期限将由90天改为30天并非事实。





签证的停留期限是国家法律《出入境管理法》规定的。韩国签证按照访问次数分为单次签证、两次往返签证与多次往返签证，并按照停留期限分为短期签证与长期签证。目前的法律规定，韩国单次短期签证的停留期限是90天以下，单次长期签证的停留期限是91天以上。团体游客的签证也属于单次签证。两次往返签证是个人申办的签证，在签证有效期内可以访问韩国两次。多次往返签证中，短期签证指在有效期内可以多次访问韩国，每次可以停留90天以下，如果在停留期限之前出境后再次访韩，可以再停留90天。多次往返长期签证指在签证有效期内可以多次访问韩国，每次入境后可以停留91天以上，但这时必须向出入境管理机构申请进行外国人登记，并登记指纹。





韩国曾在去年以中国游客为对象实施特殊签证政策。为吸引一度剧减的中国游客来韩观看平昌冬季奥运会，韩国政府曾限时实施免签制度，自2017年7月1日至2018年4月30日的10个月期间，限时允许中国游客免签访韩。但当时有一个额外规定，仅限购买20万韩元以上平昌冬奥会比赛门票的中国游客免签，停留期限也限制在15天内。不过，这些游客回国后还可以得到有效期为5年的多次往返签证。





一般来讲，中国游客访韩需要申办签证，但有一个地方例外，就是济州岛。中国游客可以免签访问济州岛，一次可以停留30天以下。另外，以专机为目的入境济州岛的中国游客也可以免签入境，停留期限也是30天。从仁川入境后再访问济州岛的中国团体游客也可以免签访问济州岛，但必须在入境韩国5天内使用国内航班前往济州岛，这时包括5天的韩国内陆地区停留期限在内，一共可以停留15天以下。