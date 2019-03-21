青瓦台人事验证引争议

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韩国青瓦台国民沟通首席秘书尹道汉31日召开记者会表示，文在寅总统已撤回赵东浩的科学技术信息通信部长官提名。当天上午，崔政浩宣布放弃国土交通部长官提名资格，实际上也无异于被撤回提名。此前获得长官提名的7人中，有2人同时出局，暴露出青瓦台人事验证体系存在很大漏洞。





这是文在寅执政以来首次撤回长官提名。历届政府均存在人事任免问题，但此次事态严重程度远超以往。文在寅政府组阁之路并不顺畅，2017年第一届内阁组建过程中，多名阁僚及法官人选争议频出。文在寅政府提出5项不宜出任公职的不法行为，包括逃避兵役、房地产投机、逃税、假报地址和论文剽窃，只要触犯其中一项，将被排除在政府高层职位任命之外。当年11月，青瓦台在此基础上又追加酒驾和性犯罪2项，5项标准强化为7项。尽管如此，组阁前后还是不断曝出提名人的丑闻。





每次曝出人事审核争议，政界都强烈要求追究相关负责人的责任，但每次青瓦台都将责任推给验证体系，没有对负责人问责。青瓦台人事验证负责人是民政首席秘书曹国和人事首席秘书赵显玉，由人事首秘发掘候选人，民政首秘进行验证。每次出现争议，青瓦台方面都主张验证严格按照原则进行，但每次都出现验证目录中未曾规范的问题。对此，在野党予以强烈谴责，认为是在回避责任。





国民沟通首席秘书尹道汉表示，将对加强7项排除标准进行讨论。但仍有声音指出，更重要的是消除青瓦台内部可能存在的温情主义和双重标准，指出青瓦台首先要改变“严于对人，宽于待己”的意识。