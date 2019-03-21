让韩国设计走向世界——韩国“No Tag”公司

© NoTag Design Group

韩国企业一直在努力通过创新改变着世界，正是他们无数的新想法给全球经济带来的非常大的变化。今天，让我们一同走进“NoTag”公司，他们将韩国设计师品牌推广到世界的其他地方，让我们与公司首席执行官崔雄（音译：최웅）先生一道，聊一聊他们公司。





在华威大学创意与媒体专业攻读硕士学位期间，崔先生获得了“第一层级企业家移民”签证。在英国建立自己创业企业的外国学生有资格申请这种特殊签证，获得该签证的人可以永久居住在英国。但签证申请人必须经过严格的筛选程序。崔先生成为了第一个获得签证的韩国人，他的公司“NoTag”公司成为英国政府批准的第一家韩国创业企业。实际上，“NoTag”公司具有很高的商业价值。





在英国居住期间，崔先生发现韩国一些物美价廉的商品在英国的价格是韩国国内价格的2至3倍。这是因为中间商、区域经销商、批发商和零售商的分销系统让终端销售价格居高不下。经过一系列的分销，价格不可避免地上涨。崔先生一直在研究如何改善这种情况，他于2013年成立了“NoTag”公司，并开始开拓以前从未有的跨境商务服务。公司与韩国设计师品牌联手，这些品牌之前因复杂的程序而放弃出口，“NoTag”公司为他们提供出口服务。





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“tag”表示价格标签或固定价格。“NoTag”公司这个名称包含了公司希望为消费者创建一个高效分销体系的愿望。在提供全球贸易解决方案时，公司不遵循传统的出口流程，而是采用与国内贸易相同的方法。例如，当韩国供应商与“NoTag”公司订立托运合同时，供应商使用韩国货币并仅在国内交付其产品，就像它向当地批发商提供货物一样。然后，“NoTag”处理所有出口程序，翻译产品信息、在海外进行促销展示、寻找外国买家、将产品发到国外、货币兑换以及提供后续服务等。这个全球商务服务提供商配备了针对不同国家量身定制的快速、廉价、高效的物流系统。当然，一开始构建系统并不容易，但越来越多的本地设计师品牌开始对简化的交易系统产生兴趣，现在已被数百名本地设计师所认可。





“NoTag”公司是一家非常强大的小微企业。如果让“NoTag”处理出口业务，即使是小型韩国设计师品牌，也可以在世界各地开拓市场。通过“NoTag”公司，世界各地的经销商可以快速进口具有创新理念和技术的物美价廉的韩国产品。韩国时尚品牌“Find Kapoor”以低于200美元的价格提供高品质的产品和精致设计。这个品牌通过“NoTag”公司而闻名世界，其产品现已在全球推出。作为一个成功的创业公司，“NoTag”公司还有一个雄心勃勃的梦想。





实际上，“NoTag”公司提出了一个新的商业贸易理念。目前，他们直接管理韩国境内外的16个渠道。通过这些渠道，公司正在建立一个线上线下商务平台，全球消费者可以在短短几天内以韩国零售价格购买韩国产品。我们希望“NoTag”公司能够成为韩国设计的象征，成长为全球商务解决方案提供商。