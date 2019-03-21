美中贸易战影响全球经济

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美中贸易战开始以来已过去了一年的时间。贸易争端升级为世界两大经济体之间以霸权为导向的权力斗争，并对全球经济造成负面影响。对于韩国经济而言，前景依然暗淡。今天，我们邀请到了韩国汉阳大学国际大学院的金光硕（音译：김광석）教授，与他共同讨论美中之间贸易紧张局势的发展趋势以及其对韩国经济的影响。





2018年3月22日，美国总统特朗普签署了一项行政命令，呼吁对中国进口商品征收更加严厉的关税，理由是中国侵犯了美国知识产权。这就是美中贸易战被点燃的起点。去年7月份，两国通过相互征收高额关税，将贸易战提升到了一个新的水平。在美国对中国高科技产品征收25％的关税之后，美国试图阻止中国在高科技产业追赶美国，而不仅仅是减少对华贸易逆差。在7月份相互征收25％的关税之后，美国于9月份决定对中国进口产品额外征收10％的关税，中国也立即对美国的产品征收报复性关税。人们将其描述为关税战争，两国贸易冲突愈演愈烈。





从美国对与中国贸易不平衡的抱怨开始，两国贸易争端已经变成了对未来高科技的竞争。与此同时，美中两国之间的对峙给全球经济带来了阴霾。





今年1月份，世界银行预测2019年全球经济增长将放缓至2.9％，低于此前预测的3.0％。国际货币基金组织和经济合作与发展组织也分别调低了2019年全球经济增长预期。同样，欧元区和中国也下调了今年的经济增长预期。悲观的预期主要归因于今年前三个月全球经济呈现出放缓趋势，今年第一季度全球经济增长速度是2009年全球金融危机以来最慢的，这主要是受到美中之间持续贸易摩擦的影响。





与去年一样，预计美中贸易纠纷将继续成为今年全球经济增长放缓的不利因素，全球贸易保护主义持续蔓延，全球贸易秩序因高关税而土崩瓦解。换句话说，贸易战将导致全球贸易大幅萎缩、经济放缓、金融市场非常不稳定。各国和主要国际经济组织已经纷纷下调2019年的经济增长预期。韩国也不得不面对美中贸易战所带来的风险。





由于世界两大经济体之间的贸易战，韩国感受到了前所未有的压力。如果中国愿意购买更多包括半导体在内的美国商品，以消除与美国的贸易不平衡，那么韩国对中国的出口将受到重创，因为中国占韩国出口总额的四分之一。与此同时，特朗普总统预计将在5月份决定对进口汽车征收高关税。据报道，美国方面认为进口汽车对其国家安全构成了威胁。美国推出这样一项强有力的贸易保护措施将给向美国出口汽车的韩国汽车制造商造成沉重打击。





去年，韩国的出口表现依然强劲，年出口额超过6000亿美元。但今年似乎并不容易。韩国对中国的出口以及韩国整体出口从去年年底开始就出现下降趋势。令人担忧的是，由于海外需求低迷，作为韩国主要出口产品之一的半导体产业未来仍不明朗。此外，地缘政治风险持续给韩国造成压力，韩国一方面受到美国安全保护伞的影响，另一方面又严重依赖中国经济。因此，美中贸易争端可能导致韩国陷入重大危机。特别是如果美国决定在5月份对进口车辆征收额外关税，那么已经陷入困境的韩国汽车工业将受到严重打击。当然，韩国希望美中在贸易争端中达成和解，但事情看起来并不乐观。





美国和中国继续进行贸易谈判，但没有任何快速解决方案。现在很难预测何时能够完全解决争端。一些分析人士猜测，在6月份举行的G20首脑峰会上，美中两国领导人可能举行双边首脑会谈，贸易谈判可能会取得重大突破。中国寻求获得更多的高科技优势，而美国则坚决捍卫其统治地位。因此，目前来看美中两国不仅仅是贸易逆差，而是在未来增长引擎中争夺全球霸权。鉴于贸易战的性质，美中贸易争端不太可能很快结束。这意味着韩国将面临更大的经济下行风险。





去年12月在阿根廷举行G20峰会期间，美国和中国就90天的贸易休战期达成了协议。即使在截止日期之后，双方仍继续进行谈判。他们于3月28日在北京举行了90天休战结束后的第一次高层贸易谈判。他们本周还将在美国举行另一轮谈判，这给两国达成某种协议带来希望。但是，未来还有很长的路要走。即使双方设法以某种方式达成协议，他们对经济和技术霸权的争夺仍将继续。如果美国对与中国的协议不满意，这也是一个问题，因为美国可能会在贸易谈判中，对欧盟和日本施加更大的压力，以产生切实的结果。如果发生这种情况，全球经济可能陷入动荡。无论如何，韩国将不得不面对未来可能发生的任何不利形势，并要努力找到应对方法。





中国正在努力成为以科技为基础的工业强国，而美国则努力阻止中国这样做。在这个过程中，一直担心中国快速缩小与韩国技术差距的韩国公司似乎还有一些时间应对。越来越多的国家正进一步加强保护性贸易措施，向新常态过渡，即贸易保护主义“新常态”。 “新常态”一词意味着先前被认为是异常的东西已经变得普遍。许多专家表示，韩国应该摆脱几十年来依赖大公司出口的做法，无论美国和中国能否达成贸易协议，韩国都要努力以更好的方式应对瞬息万变的全球贸易环境。





美中贸易战促使其他国家关闭贸易大门。为了克服日益增长的贸易壁垒，韩国需要实现出口项目多样化，并不断支持韩国本土出口商，以巩固其技术优势，增强全球竞争力。