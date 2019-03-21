美北重启首脑对话的前景

ⓒKBS News

美国一再发出希望举行第三次美北首脑会谈的信息。目前，美国的立场大致可以分为两方面，一是希望通过“自上而下”（top-down）的方式，为重启美北谈判寻找突破口；二是令人联想到利比亚模式的“一揽子解决方式”，即美国不会以分阶段的方式解除对北韩制裁。





美国国务卿蓬佩奥在接受电台采访时作出了上述表示。他说，希望美北首脑数月内再次会晤，即虽然不是立即举行首脑会谈，但仍然维持“自上而下”的方式。蓬佩奥对“无核化时间表”持慎重态度，对“维持制裁”也保持坚决立场。蓬佩奥说，制裁将加快解决北韩核问题，符合美国的利益，再次确认美国将采取一揽子解决方案，而不是北韩主张的分阶段解决。





美国在河内向金正恩提交的一揽子解决方案令人联想到利比亚模式，美国在文件中要求北韩将核武器和核物质移交美国。过去，美国以这种方式迅速解决了利比亚和乌克兰等国家的核问题，但北韩不会接受利比亚弃核模式，因为美国完全解除对利比亚制裁之前，卡扎菲政权瓦解，北韩绝不会选择这条路。





北韩阐明完全无核化立场，但除废除宁边核设施之外，并未采取其他具体措施。北韩在河内曾提出以废除宁边核设施为条件，要求美方解除5项与民生有关的制裁。美北双方立场大相径庭，虽然美国仍然坚持“自上而下”方式，但再次举行首脑会谈并不容易。