第二次美北首脑会谈破裂后的美北关系走势
2019-03-21
#韩广书斋 邀你一读 l 2019-04-02
三得妈妈费尽了心思，一定要撮合成功身份地位高的这两家子女的婚事。如果办成了这档婚事，必定会得到一份厚礼。
如果婚事办成了，金社长家自然会赏赐一份酬谢金。
大韩民国最大的贸易公司社长的独生子
曾宣称将从他的零用钱中拨出一大笔钱来赏给媒婆，
事情办成了，拥有一个10间屋子的大瓦房
那是轻而易举。
만약 혼사가 되면은 김사장댁이 알아 챙겨줄 것도 줄 것이지만,
대한민국의 첫째가는 대 무역회사 사장의 외톨 아들이
제 용돈에서 한 몫 단단히 떼어준다고 고복다짐을 했으니만치
일이 성사되고 보면 열 칸 기와집 하나쯤 마련하기야
땅 짚고 헤엄치긴데~
#文学评论家全绍英
“这部小说是在1954年发表的，是韩战结束后年轻一代在废墟中创造新价值观的那个时代。作家孙素熙通过小说说出了当时韩国社会的另一面。宋专务家的夫人仍未摆脱权威主义，她认为自己高高在上。三得妈妈为了巴结她，只好顺从她。在小说中，媒婆说的话起到了讽刺夫人这种错误观念的效果。”
“他的父亲是朴泰淳吗？”
夫人发脾气，坐在那里，看起来就像个赌气的木偶。
“怎么不是？正是那位朴泰淳。”
“啊！那么，你和那下贱的……，没听你说过跟他交往……
没得到爸爸妈妈的允许怎么能……”
“你什么时候说过不能和他交往了吗？”
女儿满脸通红，可是仍然面带微笑，
她似乎在追寻自己的梦想，
眼睛看向飘着雪花的窗外。
“那么，你，我的女儿……你跟那个看山人的儿子……
哎哟，老天爷！我这是做了什么孽……哎哟……”
“我做了什么吗？值得这么大惊小怪的，
我从来也没见过像他那么优秀的人。
总是喜欢说些傻瓜温达的故事，
这么说，总统也需要是贵族出身吗？”
“걔들 애비가 박태순이 아냐”
악을 쓰는 마님의 앉은 자세는 꼭 토라진 꼭두각시를 연상시켰다.
“왜 아녜요. 바루 그 박태순이죠”
“아니 그럼, 그, 그 상것들하고 네가... 사괸단 말도 없이.... 애비 에미 승낙도 없이”
“아니 뭐 언제 또 사괴지 말라군 했어요. 그이들하고... ”
딸은 발갛게 상기된 얼굴에 그저도 웃음을 띤 채
황홀한 꿈을 추구하는 듯한 눈으로
눈발이 어릿거리는 창밖을 내다본다.
“아니 그럼 네가, 내 자식이.... 그 산지기 아들 녀석하고....
아이구 맙시사 하늘을 쓰구 내가 이게 무슨 죄로.... 아이고오...”
“뭐가 어쨌다구 야단이예요.
전 아직 그이만치 훌륭한 사람 보지 못했어요.
그래두 바보 온달이 이얘긴 잘만 하시데요.
뭐 어디 대통령두 앙반이래야만 되나”
作家孙素熙 (1917.9.12~1987.1.7咸镜北道镜城)
1946年在《白民》杂志发表《诀别》
1957年发表《荞麦花开时》
1960年获得首尔市文化奖
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