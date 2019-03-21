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三得妈妈费尽了心思，一定要撮合成功身份地位高的这两家子女的婚事。如果办成了这档婚事，必定会得到一份厚礼。









如果婚事办成了，金社长家自然会赏赐一份酬谢金。

大韩民国最大的贸易公司社长的独生子

曾宣称将从他的零用钱中拨出一大笔钱来赏给媒婆，

事情办成了，拥有一个10间屋子的大瓦房

那是轻而易举。





만약 혼사가 되면은 김사장댁이 알아 챙겨줄 것도 줄 것이지만,

대한민국의 첫째가는 대 무역회사 사장의 외톨 아들이

제 용돈에서 한 몫 단단히 떼어준다고 고복다짐을 했으니만치

일이 성사되고 보면 열 칸 기와집 하나쯤 마련하기야

땅 짚고 헤엄치긴데~









#文学评论家全绍英

“这部小说是在1954年发表的，是韩战结束后年轻一代在废墟中创造新价值观的那个时代。作家孙素熙通过小说说出了当时韩国社会的另一面。宋专务家的夫人仍未摆脱权威主义，她认为自己高高在上。三得妈妈为了巴结她，只好顺从她。在小说中，媒婆说的话起到了讽刺夫人这种错误观念的效果。”









“他的父亲是朴泰淳吗？”

夫人发脾气，坐在那里，看起来就像个赌气的木偶。

“怎么不是？正是那位朴泰淳。”

“啊！那么，你和那下贱的……，没听你说过跟他交往……

没得到爸爸妈妈的允许怎么能……”

“你什么时候说过不能和他交往了吗？”





女儿满脸通红，可是仍然面带微笑，

她似乎在追寻自己的梦想，

眼睛看向飘着雪花的窗外。





“那么，你，我的女儿……你跟那个看山人的儿子……

哎哟，老天爷！我这是做了什么孽……哎哟……”

“我做了什么吗？值得这么大惊小怪的，

我从来也没见过像他那么优秀的人。

总是喜欢说些傻瓜温达的故事，

这么说，总统也需要是贵族出身吗？”





“걔들 애비가 박태순이 아냐”

악을 쓰는 마님의 앉은 자세는 꼭 토라진 꼭두각시를 연상시켰다.

“왜 아녜요. 바루 그 박태순이죠”

“아니 그럼, 그, 그 상것들하고 네가... 사괸단 말도 없이.... 애비 에미 승낙도 없이”

“아니 뭐 언제 또 사괴지 말라군 했어요. 그이들하고... ”





딸은 발갛게 상기된 얼굴에 그저도 웃음을 띤 채

황홀한 꿈을 추구하는 듯한 눈으로

눈발이 어릿거리는 창밖을 내다본다.





“아니 그럼 네가, 내 자식이.... 그 산지기 아들 녀석하고....

아이구 맙시사 하늘을 쓰구 내가 이게 무슨 죄로.... 아이고오...”

“뭐가 어쨌다구 야단이예요.

전 아직 그이만치 훌륭한 사람 보지 못했어요.

그래두 바보 온달이 이얘긴 잘만 하시데요.

뭐 어디 대통령두 앙반이래야만 되나”









作家孙素熙 (1917.9.12~1987.1.7咸镜北道镜城)

1946年在《白民》杂志发表《诀别》

1957年发表《荞麦花开时》

1960年获得首尔市文化奖