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“济州4.3事件”指的是1948年4月3日至1954年9月21日在济州岛发生的流血事件。在左倾势力进行武装斗争以及军警镇压的过程中，众多岛民丧生。





4.3事件一直被视为禁忌，不得公开进行讨论。2000年1月制订相关特别法后，才开始追查事件的始末。根据特别法，同年8月28日成立“真相调查及死者名誉恢复委员会”，着手展开调查。委员会将“济州4.3事件”定性为“在济州岛发生的武装队和讨伐队之间的武力冲突以及讨伐队在镇压过程中导致众多岛民丧生的事件”，并将1947年3月1日发生的事态视为导火索，结束时间为1954年9月21日。1947年3月1日济州岛民举行3.1节28周年纪念集会，在街道游行的过程中，一名儿童因被警察坐骑踢到而丧命，岛民对警察提出抗议，警察向群众开枪。后来，南朝鲜劳动党掀起罢工，当局开始借此机会铲除左倾势力，民众的抵抗也越来越大。随后，南朝鲜劳动党成立武装队，4月3日袭击12个警察署。武装队共有350名队员，且向右倾团体人士住宅发起攻击，南朝鲜劳动党的武装斗争和军警展开的大规模镇压和搜捕就这样开始了。武装队为了筹募粮食而袭击农村，讨伐队到处搜捕武装队，抓到后立即处决，其中也包括大量无辜人员。1948年10月17日，讨伐队将海岸线附近和山区列为禁止通行区。流血事件在6.25韩战期间也未停止。1953年韩战时期，武装队仅剩下60余人，1953年11月剩下11人，1954年2月13日剩下最后5人。1954年9月21日，“汉拿山禁止通行措施”被解除。1957年4月2日，最后1名武装队员被逮捕。





申报登记结果显示，“济州4.3事件”共造成14000余人丧生，实际丧生者更多。此外，军方和警察分别有180余人和140余人丧生。