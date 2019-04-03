防弹少年团V再登“全球最帅美男”首位

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防弹少年团成员V（韩文名：金泰亨） 在全球最帅美男投票活动中再次荣登榜首。





近日，娱乐圈评选机构The Best Poll公布了自去年4月至今年3月为期一年进行的 “2018年世界上最帅的美男”投票结果。在此次投票中，防弹少年团V在全球影视、模特等150位娱乐圈明星中荣登榜首。引人注目的是，防弹少年团的智旻、柾国与Jin继V之后排在第2至第4位。

近年来，V以绝对受喜爱的外貌与魅力拥有很多全球美男第一的头衔。今年2月，V被全球顶级时尚杂志《HIGHSNOBIERTY》评选为“出席格莱美奖的艺人中最强外貌”，一时成了热点话题。不仅如此，V还被海外媒体Bright Side评选为“2018年全球最具魅力的十位男人”，被美国电影网站TC Candler评选为“2018全球最帅脸蛋100人”等等，早已成为K-POP最具代表性的美男。





得知消息的粉丝纷纷留言表示：“第一位已经不再稀奇了”、“恭喜 V荣登全球美男冠军宝座”、“令人深感自豪啊”、“为外貌着迷，又为魅力着迷”等等。