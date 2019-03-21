《漫话国乐》 寿齐天 / 春莺啭 / 大吹打





在古代，政治的基础在于礼仪与音乐，因而形成了所谓的“礼乐思想”。对此，可能有朋友会问，政治与音乐、礼仪到底有什么关系呢？





“礼”是儒家思想非常重要的一个概念，指区别人的不同，如果承认我与对方的差别与不同，就会尊重对方，诚于中而形于外，就是所谓的礼仪。“乐”是从心中激起的兴致中产生的，礼与乐虽然截然不同，却可以帮助社会达到和谐状态。犹如我们生活的人间有各色各样的人，有社会地位高的，社会地位低的，还有拥有花不完的钱的富人家，也有担心下顿饭的穷人家。由于性别不同，性格也不一样，文化也不同，各色各样的人为了生活在同一个社会，必须按照礼仪制定出行为规范与社会秩序。“礼乐思想”指以音乐达到一种有序和谐的协调状态。也就是说，以“礼”规范人的行为，以“乐”陶冶人的性情与沟通人的感情，因此朝鲜王朝尤为看重音乐的作用。





迄今在韩国流传下来的宫廷音乐中，《寿齐天》堪称首屈一指。《寿齐天》的意思是寿命与天一样长，比喻长命百岁。如果倾听这首乐曲，您会很快发现，由于节奏缓慢得几乎感受不到，呼吸会变得沉稳，之前急躁的心也跟着静下来了。

{音乐1：《寿齐天》第一乐章/国立国乐院正乐团}





礼乐思想是政治的基础，朝鲜王朝时代曾出现了几位有音乐天赋的国王。联合国教科文组织世界文化遗产宗庙祭礼乐就是世宗大王亲自作曲的宫廷音乐。还有，在朝鲜王朝末期，孝明世子在18岁那年因父王纯祖体弱多病，于是奉命代父摄政。历史记载，孝明世子英明威武，致力于打破势道政治，为恢复王权作出了不懈努力。不仅如此，孝明世子还为了开创和谐共荣的社会选择了音乐。孝明世子在位期间经常为父母设宴，为此还亲自创作新的音乐与舞蹈。宫廷舞蹈《春莺啭》就是孝明世子为了纪念母后40岁生日创作的，表现出欣逢春日，黄莺在杨柳树枝间飞舞的情景。当时，这是妓女或舞童身着寓意黄莺的黄色衣裳，在有花纹的草席上跳的独舞。

{音乐2：《春莺啭》伴奏音乐/ 笛子-郑在国、大笒-朴龙浩、奚琴-郑琇年、长鼓-金光燮（音）}





在古代，宫廷舞蹈称之为“呈才”，将才华与技艺呈献给国王的意思。《春莺啭》是呈才中唯一的独舞，虽然是在狭窄的草席上跳舞，动作小，也不华丽，但给人优雅端庄的美感。而且《春莺啭》有飞履、塔塔高、打鸳鸯场、花前态、落花流水、如意风等多种舞姿，其中最有名的是花前态。花前态指在五彩缤纷的花前摆出的姿态，双手不敢触碰耀眼的花朵而往身后合十，双脚轮流拉上放下，使得身体一点点往左右摇摆，这时舞者若隐若现地莞尔一笑，美不胜收。不难想象，200年前，孝明世子首次创作《春莺啭》时，一定也是非常满意地莞尔一笑。





在朝鲜王朝时代，国王出宫时必不可少的也是音乐。古时候，老百姓在一生当中亲眼目睹国王的机会寥寥无几，因此国王的出宫行列尤为华丽，有时候国王还为老百姓设宴进行款待。当时，乐师们跟着国王一行边走边演奏音乐，因此乐器以打击乐器与气鸣乐器为主，最具代表性的音乐是行进曲《大吹打》。《大吹打》的乐器以用海螺壳制作的螺角与长喇叭，锣、鼓、长鼓、铜钹等打击乐器以及唯一的旋律乐器太平箫组成，乐器虽说简单，却给人雄伟壮观的感觉。

{音乐3：《大吹打》/PURI}