国会议员补选正义党和自由韩国党分别在昌原城山和统营固城获胜

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在庆南昌原城山和统营固城两地举行的国会议员补缺选举，其结果是“不分胜负”。最大在野党自由韩国党在统营固城获胜，守住了原有地盘。正义党和执政党共同民主党推动候选人单一化，在执政党的支援下，正义党获胜。但根据得票率等分析，执政党在此次国会议员补选中失败，显示出庆南地区对执政党民心向背。





执政党共同民主党和正义党在昌原城山选区推动候选人单一化，但未能获得压倒性胜利。昌原城山因前正义党议员鲁会灿身亡而举行补缺选举，本是正义党的根据地，共同民主党无望取胜，故推动与正义党候选人单一化，全力支持正义党，遏止自由韩国党候选人当选。最终，正义党候选人仅以504票的票差当选国会议员，虽成功遏止自由韩国党候选人当选，却显示出共同民主党力不从心。





在统营固城进行的选举中，自由韩国党候选人郑点植获得压倒性胜利。郑点植的得票率为59.47%，大为超过排名第二的共同民主党候选人梁文锡。自由韩国党摆脱了去年地方选举惨败局面，奠定了再次获得庆南选民支持的基础。对于共同民主党来说，这为明年的国会议员选举蒙上了一层阴影。





正义党在昌原城山选区获胜，在国会恢复了6个席位。正义党是否会与民主和平党重启共同交涉团体引人关注。在国会组成交涉团体的条件是拥有20个以上席位，正义党如果和拥有14个席位的民主和平党成立共同交涉团体，将在政治上发挥巨大力量。目前，韩国国会有三党交涉团体，共同民主党占128个席位，自由韩国党114个席位，正未来党为29个席位。