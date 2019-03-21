韩美两国将于4月11日举行首脑会谈

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韩国总统文在寅和美国总统特朗普将于当地时间11日在华盛顿举行首脑会谈。由于本次韩美首脑会谈或将成为解决北韩核问题的重要分水岭，韩国政府有关人士已访问美国，就无核化方案等进行工作磋商。





目前，负责外交、安全事务的韩国官员已抵达美国，并与美方官员就重启美北对话及无核化方案等进行深度磋商。当地时间4月1日，韩国总统府青瓦台国家安保室第二次官金铉宗在华盛顿与其美方对口、美国国家安全事务副助理查尔斯·库珀曼会晤，就韩美首脑会谈议题进行了磋商。金铉宗还将与美国参众两院外交委员会、军事委员会、情报委员会所属议员会晤，就美北无核化协商重启方案进行磋商。韩国国防部长官郑景斗则与美国代理国防部长帕特里克·沙纳罕会晤，就北韩无核化问题交换意见，并说明韩国政府对重启美北对话所持立场，呼吁美方给予协助。如此这般，在第二次美北首脑会谈无果而终，韩美首脑会谈即将举行之际，韩国派遣负责外加、安全事务的高层官员访问华盛顿，与美国朝野人士会晤等，为重启美北无核化协商进行了磋商与协调。





由于本次韩美首脑会谈是在第二次美北首脑会谈无果而终、北韩无核化问题陷入胶着状态的情况下举行，韩国总统文在寅将在本次会谈中，为创造重启美北无核化协商的突破口作出最大努力。目前，美国希望一揽子解决北韩核问题，而北韩希望采取阶段性同步措施，因此文在寅总统将提出其折中方案，并与特朗普总统就此方案进行协调。总之，特朗普总统是否接纳文在寅总统提出的折中方案，将成为重启美北无核化协商的重要变数。





韩国总统文在寅希望通过本次韩美首脑会谈，使第二次美北首脑会谈破裂后陷入胶着状态的美北无核化协商回归正轨。因此，本次韩美首脑会谈的关键在于能否就美北双方对无核化所持立场进行协调。目前，美国要求北韩除废弃宁边核设施外，还要废弃其他未公开地下核设施及核武器、生化武器等大规模杀伤性武器，并提出无核化路线图和时间表等进行“一揽子大交易”，但是北韩主张首先废弃宁边核设施，且要求美国对此采取缓和对北韩制裁等同步措施，至于废弃其他核设施与大规模杀伤性武器以及提交无核化路线图、时间表，北韩也要求美国采取阶段性同步措施。在此情况下，韩国政府必须提出能让美国感到满意的折中方案。当然，韩国政府还要说服北韩作出完全无核化承诺，并尽快提交无核化路线图和时间表。此外，文在寅总统还将为重启南北韩经济合作，呼吁特朗普总统缓和对北韩制裁。





本次韩美首脑会谈旨在确认共同解决北韩核问题的韩美合作机制，并使北韩回到对话桌前和同意采取实质性的无核化措施。为此，韩国政府将提出“近乎一揽子交易的阶段性无核化方案”这一相当不错的交易概念(good enough deal)。如果韩美两国能导出解决北韩核问题的折中方案，将成为重启美北对话的重要转折点。





有关于此，当地时间4月1日，美国国务卿蓬佩奥暗示，美国总统特朗普有可能与北韩国务委员会委员长金正恩再次会晤。美国国务卿蓬佩奥表示，他期待特朗普总统与金正恩委员长再次会晤，为无核化迈出实质性的一步。此外，他在接受媒体采访时表示，第三次美北首脑会谈的时机尚难确定，但是尽快解决北韩核问题最符合美国利益。这意味着美国尚未关闭与北韩进行对话的大门，并期待美国总统特朗普与北韩国务委员会委员长金正恩今后能通过第三次美北首脑会谈，为实现北韩无核化迈出坚实一步。如果北韩在无核化问题上的态度发生变化，美北双方有可能在不久的将来重启对话，讨论无核化问题。美国总统特朗普也向北韩接连发出了温和的信息。3月22日，特朗普总统下令撤回对北韩追加制裁，29日则表示北韩居民已遭受巨大痛苦，不必向北韩实施追加制裁。由此推测，在即将举行的韩美首脑会谈中，有可能创造重启美北无核化协商、解决北韩核问题的突破口。以目前的情况来看，韩美首脑会谈结束后，有可能在板门店举行南北韩首脑会谈，为第三次美北首脑会谈铺平道路。





本次韩美首脑会谈将成为重启美北对话的重要契机，但在此之前，北韩必须再次表明完全无核化意志。如果北韩表明无核化意志，将有助于韩国政府说服美国接纳韩国提出的无核化折中方案。不然，美国政府或许不会接纳韩国政府提出的折中方案。因此，韩国政府将在今后一周的时间里与北韩进行接触，为使北韩重申完全无核化的坚定意志作出多方面的努力。河内首脑会谈破裂后，美国和北韩再次进行激烈的心理战。在此情况下，韩国政府提出的折中方案能否助推美北对话重启呢？





在韩美两国举行首脑会谈的4月11日，北韩将召开第十四届最高人民会议第一次会议。由于在本次会议上将形成国务委员会委员长金正恩的第二期领导班子，且有可能对外发布重要信息而引人关注。因此，今后一周将成为能否重新点燃美北对话火种的关键时机。