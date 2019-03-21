© YONHAP News

4月5日是韩国的植树节。6.25韩战结束后，韩国政府积极展开植树活动，以绿化因战争荒废的国土，并取得相当的成效。那么，北韩是否也有植树节呢？





北韩的植树节本是4月6日，但是后来改为3月2日。每到植树节，北韩展开全国范围的植树活动，男女老少都要前往荒山野地种树。为此，北韩山林厅对各地区植树状况进行调查后，向居民分配植树区域和植树面积，并分发所需树苗。由于已故北韩国家主席金日成和国防委员会委员长金正日等最高领导人也都种过树，因此一般老百姓必须积极参与植树活动。





北韩的植树节本是4月6日，但是1999年改为3月2日。这是为纪念已故北韩国家主席于1946年3月2日登上平壤牡丹峰，下令全国人民积极参与山林营造工作。据劳动党机关报《劳动新闻》最近报道，北韩今年种植了280多万株树苗。那么，北韩居民在植树节种植什么树苗呢？





北韩各地区的山林经营所都下设苗木作业所，并由苗木作业所培育适合该地区的树苗后分发给当地居民。两江道高山地区以种落叶松和白果松为主，有些地区种针叶树或生存率高达98%的大青杨等，大部分是能获得经济利益的树种。





北韩由国土环境管理部门下属机关分配各地区所需树苗后，该地区居民必须种植其被分配到的树苗。问题是，尽管北韩每年动员全国人民大肆展开植树活动，但是未能营造茂密的山林。据韩国统一部发布的数据显示，过去北韩的山林面积为899万公顷，约占国土面积的73%，但是1990年减至820万公顷。另据联合国粮食及农业组织发布的推算数据，2015年北韩的山林面积减少至503万公顷。与过去相比，树林消失约44%，面积减少近400万公顷。而其原因在于北韩严重的经济困难。





“苦难行军”以前，北韩的学校周边有“少年团林”、“青少年林”等茂密的树林，但是进入上世纪90年代后，这些树林遭居民采伐破坏，变得荒废不堪。过去，每年植树节北韩一家人种植6立方米的树苗，第二年冬天就可避免柴火短缺之忧，但是现在每年至少要种植10立方米的树苗才能过冬。也就是说，如果该地区有100户人家，一年至少要种植1000立方米的树苗。问题是种的树少，被砍伐的树多，这使过去的树林变成了一片荒地。北韩的农村家庭因燃料配给减少而砍伐树木，且随着时间的推移，茂密的树林变成了一片荒地。荒废的山林丧失防灾功能，如同2016年咸镜北道受台风影响发生特大洪灾般，北韩居民几乎每年都受水灾和旱灾之苦。

因此，北韩国务委员会委员长金正恩执政后，为解决这一问题而在积极推进山林绿化事业。





北韩因山林荒废而遭洪灾之苦，且丧失自然美景。因此，金正恩委员长执政后制定“山林化原则”，强调恢复山林的重要性，并下令在道路两侧10米内和倾斜度为15度的山坡上无条件种植树木。过去，北韩在山林茂密的地区创办山林大学，且在金日成综合大学内开办山林科学学院，并计划将金日成综合大学山林科学学院毕业生和全国各地的山林大学毕业生分派到全国各地，负责对山林资源的保护管理工作。因此，北韩的山区有望在不久的将来恢复山林原有的景象。北韩国务委员会委员长金正恩在2015年新年贺词中敦促全国人民在10年内将所有山区营造成枝叶茂密的丛林，并在当年植树节直接种植树木，和为恢复茂密的山林制定具体计划。特别值得一提的是，2017年北韩将树苗产量增至两倍，并计划到2022年重点进行造林事业。此外，到2024年完成对绿化面积总量不足地区的调查工作，并制定相关对策。为此，北韩最高名门学府——金日成综合大学也开办了山林科学学院。金日成综合大学山林科学学院在短短三个月的时间里就开设30多个相关科目，表现出恢复山林原貌的强烈意志，并呼吁国际社会给予支援。





去年4.27南北韩首脑会谈后，文在寅政府最先推进的南北韩交流事业就是山林合作项目，且在去年9月《平壤共同宣言》中，就南北韩在山林领域展开合作达成协议。因此，南北韩在山林领域的合作将加快北韩山林绿化的进程。北韩的矮化苹果树可能是韩国提供的。北韩当局虽然没有表明这些矮化苹果树是韩国提供的，但这些矮化苹果树苗是在韩国经过北韩土质研究、气候分析等相关验证后运到北韩的。今后，北韩若向全国范围普及韩国提供的多种树苗，不但有助于加快山林绿化进程，还能取得相当的经济利益。





6.25韩战结束后，联合国断定变成废墟的韩国山地不可能变回绿林。但是韩国政府积极推进山林绿化政策，在较短时间内恢复山林原有的面貌，目前为迎接南北韩山林领域合作时代的到来，积极进行准备工作。位于江原道高城的“和平养苗场”于年内竣工后，一年可生产100万株树苗。如果北韩无核化问题今后取得实质性进展，韩国将向北韩提供这些树苗等，积极开展南北韩山林领域合作，北韩的空旷山地有望在不久的将来变回茂密的山林，并与韩半岛“白头大干”连为秀丽翠绿的一体。