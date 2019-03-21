韩国在全球率先提供5G商业服务

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韩国三家移动通信商3日同时开通5G商业服务，韩国成为全球首个面向民众提供5G移动通信商业服务的国家。去年12月1日，韩国也领先全球，首先实现企业5G商业化。

SK电信3日晚11时向偶像团体EXO、花样滑冰运动员金妍儿等5名率先加入5G通信网的用户提供相关服务。KT电信和LG U+也举行了5G网首位用户活动。韩国原计划5日启动5G商业服务，但在接到美国Verizon公司可能从4日起提供5G服务的消息后，韩国移动通信商决定提前开通服务。面向普通民众的5G服务开通日期仍为5日，民官共同纪念活动则将在8日举行。





但有声音批评称，韩国早在去年12月便已成为全球首个5G商业化国家，没有必要执着于“全球第一”的头衔，执意在深夜开通5G服务。但政府解释称，移动通信商早已做好万全准备，没有必要推迟，因此提前了开通日程。

5G网络具有高速、大容量、低延迟和快速连接等特点。理论上，5G峰值速率可达20Gbps，一部大小在2GB左右的高清大片仅需0.8秒即可完成下载。另外，用户使用5G上网时，端到端延迟要求仅为1ms（1/1000秒），人体无法感知。由此，除了智能手机，可以连接网络的物体与物体之间也可实现移动通信网络的快速连接。





专家预测，5G时代的到来让全球从移动设备优先的阶段向所有通信网络都由移动设备掌控的阶段转变。5G除改变人们的日常生活外，也对产业产生影响。移动通信商期待5G全面商业化后，能灵活使用需进行大量数据传输的增强现实和虚拟现实等内容服务，并正在准备相关技术。同时，智能办公也将借5G大幅升级。现有的智能办公方式概念仅为座位轮换制度和共享办公，而5G智能办公系统的出现让人、空间、设备和传感器等编制成一张数据传输“蜘蛛网”，不受时间、空间限制，实现办公。不仅如此，5G的普及也将为安保、智能城市和智能工厂等带来创新性改变。例如大量数据通过高速传输后，可激活无人驾驶汽车等。此外，若各种生产设备采用5G技术，也可有效降低成本。可以说，5G服务的开通开启了人类进入从根本上改变生活的“快速连接时代”的大门。