韩国议员补选结果出炉 在野党取得胜利

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韩国4.3补缺选举落下帷幕，本次补选共分5个选区，分别为国会议员2处，基础议员3处。在国会议员部分，在野党自由韩国党与正义党分别在统营和固城以及昌原城山各获得1个席位。执政党共同民主党虽因在昌原城山与正义党推选单一候选人险胜，避免了败选，但在包括基础议员的5个选区中颗粒无收。

根据中央选举管理委员会发布的开票结果，在昌原城山选区，正义党和共同民主党推选的单一候选人余永国以45.75%的得票率险胜得票率为45.21%的自由韩国党候选人姜起润。余永国得票42663张，姜起润得票42159张，两者仅差504张选票。在统营和固城选区，自由韩国党候选人郑点植以59.47%的得票率力压共同民主党候选人梁文锡（35.99%）取得胜利。自由韩国党与正义党在本次补选中成功守住选区，共同民主党则因与正义党推选的单一候选人获胜避免了完败，从整体上看与在野党打成平手。





庆尚南道昌原城山因正义党议员鲁会灿的去世进行补选。此地在第17届国会议员选举中诞生了首位进步阵营国会议员，可视作正义党的票仓。而随着自由韩国党候选人姜起润在当地的强劲势头持续，共同民主党和正义党决定推选单一候选人。最终，支持率较高的正义党候选人余永国以微弱优势取得胜利，该结果并未伤及共同民主党。同时，统营固城票数差距明显，对于共同民主党来说，即使失败，最关键的是获得有意义的选票，但结果仍低于预期。本次选举，若自由韩国党在两个选区进行的国会议员补选中取胜，便可牢牢掌握政局主导权，但却因未能在昌原城山的选战中跨越单一候选人这堵高墙而败北。对于去年地方选举惨败的自由韩国党来说，本次选举为恢复庆南地区民意奠定了基础。综上所述，本次补选结果不分伯仲。但有声音评价，共同民主党在选举中失利，选举结果给执政党敲响了警钟。





朝野各党派对峙的局势仍将继续。从国会议席分布来看，本次补选与之前相比并未产生较大变化。共同民主党在国会共128个议席，自由韩国党114个议席，正未来党为29个议席，3大交涉团体体制与补选前保持一致。但正义党议席恢复至6个，若与拥有14个议席的民主和平党恢复共同交涉团体，国会将重回此前的4大交涉团体体制。专家预测，朝野政党围绕选举制度改革、设立公职人员腐败调查处等司法改革、长官提名人落马所引发的人事验证失败争议等悬而未解问题的对峙仍将持续。另外，共同民主党代表李海瓒与自由韩国党代表黄教安虽未能取得胜利，但也并未削弱他们的领导力。两大党派将在明年4月举行的国会议员选举中再度展开对决，并有可能加快双方准备国会议员选举的步伐，韩国政局或迅速进入国会议员选举筹备局面。