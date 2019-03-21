韩国政府发布旅游创新战略

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韩国政府计划在2022年前打造地区旅游，通过旅游内容和旅游产业创新，力争吸引2300万外国游客。





韩国政府2日在仁川松岛举行“扩大国家观光战略会议”，文在寅总统出席。会上政府发布了包括上述内容的“韩国旅游创新战略”。创新战略的核心是以地区、文化内容和产业三个领域为主轴，实现旅游产业飞跃。政府力争将外国游客由去年的1535万人次增至2022年的2300万人次，并将游客访问非首都圈地区的比率由目前的49.6%提升至60%。韩国政府将打造国际旅游城市和地区旅游据点城市，借此提高外国游客访问非首都圈地区的比率。文化体育观光部将选定1个广域市，将其打造成国际旅游城市，并选择基础设施较好的4个地方城市为旅游据点城市，提供相关支援。政府希望通过这些举措，成功打造地区旅游模式，同时分散游客。不仅如此，政府还将进一步放宽签证发放制度。以中国为例，多次签证发放对象将在今年上半年扩至13座城市的市民，在目前北京、上海、广州、深圳4座城市的基础上新增厦门、天津等9座城市。同时，越南、菲律宾和印度尼西亚游客的团体游签证可在线申请，韩国政府也开始为印度游客办理团体游签证。政府计划上半年在东南亚新设签证申请中心。

在文化内容领域，韩国政府将着重发展韩流和与非军事区（DMZ）相关项目。具体来看，韩国将建造K-POP演出场地，并在此经常举行中大型K-POP演出。同时，还将开发以K-POP为主题，集体验、住宿和交通于一体的旅游商品。政府还将从明年起每年举行两场K-POP庆典。另外，政府计划灵活利用非军事区旅游资源，向民众开放曾被视为禁地的非军事区，并计划在民统线（非军事区南侧的防御区，禁止普通民众进出）以北部分地区和监事哨所（GP）之间打造10条“和平散步路”，今年上半年试运行3段区间。同时，还将运行和平旅游主题列车，并举行和平音乐庆典和国际纪录片节，使非军事区成为“和平旅游”的象征。此外，政府还将打造e体育新形态，建设常设竞技场并举行国际赛事。





同时，韩国政府将在2022年前选出1000家旅游初创企业进行重点培养，为每家企业提供5000万韩元的支援，促进将旅游产业当前的58万个工作岗位扩大至96万个。

文在寅政府成立后，2017年首次举行“扩大国家观光战略会议”，此后每年举行一次，由国务总理主持召开。文在寅本次亲自参加会议，彰显政府力促低迷的旅游产业重现生机的强烈意志。近几年，韩国旅游业蓬勃发展。但中国政府采取反萨措施，来韩中国游客锐减，给韩国旅游产业带来重创。业界预测，韩国旅游业将以政府发布相关战略为契机，大步向东南亚等地发展，同时吸引更多中国游客，促进旅游业重新崛起。