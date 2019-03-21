导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：吕敬玉(乐天大酒店烹饪理事)





“民以食为天”，“吃”不管在哪里都是最受到欢迎的事情。清末漂洋过海来到韩国的中华料理，经过上百年的发展和变迁，如今已经成为韩国美食中的一颗瑰宝。本期将有请韩国中华料理名厨吕敬玉先生，为我们介绍中华料理在韩国的百年沉浮。









南：吕先生，您好！请你与我们的听众朋友们打个招呼，好吗？

吕：我叫吕敬玉，是韩国的华侨二代。我的父亲是民国时期从中国的山东日照漂洋过海来到韩国的中国人。我从16岁就开始学习烹饪中华料理，至今已经有四十年了。我还曾在韩国总统府青瓦台给总统做中国菜，也在新罗大酒店中国餐厅给VIP贵宾烧制中国菜肴。

南：您现在在哪里工作呢？能介绍一下您具体工作和角色吗？

吕：我现在在韩国乐天大酒店的中华料理餐厅做总管，乐天大酒店是韩国的几大酒店之一，在全世界目前有三十多家，在中国也在不断地扩建分店。为此，几年前我还在中国苏州常驻了一年的时间。

南：为什么老华侨当中会有那么多的厨师呢？

吕：老一代华侨来到了韩国，因为没有什么专门的技艺，语言上也存在着障碍，难以得到多样的工作，所以他们主要从事的职业很有限，其中开餐厅和开旅行社是最普遍的。为了生存，很多人就开始投身于烹饪了。其中不少人通过刻苦努力，真的就出人头地小有成就了。

南：现在的中国人看来，韩国的中华料理和现在我们说的中餐还是有些差别的，对吗？

吕：中国地大物博，就说中国本身，各地的菜色都不一样，味道也不同，更何况海外的中餐呢？中餐进入每个国家以后，一定要按照当地人的喜好有所改变，于是就形成了一种新味道的中餐了。韩国、日本、美国等国家的中餐都各有各的特色，韩国也是一样。比如韩国人爱吃的炸酱面，就是过去第一代山东华侨利用当时的食材自制的黄酱，结合廉价的蔬菜和肉丁一起炒，然后再拌出来的面，量大还能补充不足的营养。









南：韩国人还有一个最爱吃的就是炒马面，但是实际上中国朋友们却觉得很陌生，能给我们介绍一下这是什么面吗？

吕：炒马面是韩国人除了炸酱面以外最爱吃的中华面食。为什么在中国没有呢？因为它本身就是海外华侨的自创。炒马面原本是在日本长崎地区的华侨们，利用当地的食材，并且按照日本人喜欢吃面的习惯做出的汤面。韩国华侨把它拿过来，没想到也受到了韩国人的欢迎。但是韩国人总是喜欢放一点辣椒面进去，于是厨师们就干脆把辣酱油炒一下，做出辣味的炒马面来，结果在韩国大受欢迎。当然在中国是看不到的。

南：仁川有一个很有名的中国城有很多著名的中华料理店？

吕：是的，仁川是韩中交流最早的地方，自从19世纪开港之后，大批华侨在仁川落脚，并且在那里开了很多中华料理店，用当时中国山东的菜肴烧法，按照韩国人的口味做出独特的中式菜肴。

南：近年来韩国掀起了一股烹饪热潮，很多学生都梦想做厨师，大学里也纷纷增设烹饪专业，韩国年轻一代为什么会狂热于烹饪呢？

吕：首先近年来韩国的康乐生活热潮是主要原因，人们追求“小确幸”（小而确确实实的幸福），吃是小确幸的最主要的内容。而且媒体制作的烹饪节目也很多，让青少年觉得厨师很帅气也很有魅力。 现在对于韩国青少年来说，厨师已成为未来希望职业的前十名。