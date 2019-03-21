箭头高地发现2块疑似6.25阵亡者遗骸

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韩军在非军事区（DMZ）遗骸发掘现场箭头高地首次发现疑似6.25韩战阵亡者的遗骸。南北韩在《9.19军事协议》中商定进行6.25韩战阵亡者遗骸联合发掘工作，但由于北韩未予回应，目前韩国在该地区单独展开遗骸发掘工作。





6.25韩战阵亡者遗骸联合发掘项目宗旨在于将非军事区打造成和平地带。此前，南北韩遗骸联合发掘项目进程比较顺利，但近期北韩采取消极态度，导致相关工作陷入僵局。南北韩原定成立遗骸联合发掘团，并相互通报团员名单，韩国国防部3月6日将名单通报北韩，但北韩未作任何回应。在此背景下，韩国提议北韩举行军事会谈，讨论遗骸联合发掘等军事协议事项履行问题，北韩同样未作回应。最终，韩方投入100多名人力，单独启动非军事区遗骸发掘工作。





预计箭头高地一带将发现大量阵亡者遗骸。箭头高地是从北韩多个地区前往首尔的要道，韩战时期，北韩军装备和士兵在这里集结后投入战场。由于具有极高的战略价值，箭头高地一带经常发生激战。尤其是1952年战争陷入僵局后，双方为占据箭头高地展开了激烈战斗。在箭头高地战斗中，停战前1953年6月底和7月初发生的两次战斗最为惨烈。在6月底第一次战斗中，占领箭头高地的韩军打败中共军，在7月初第二次战斗中，韩军一度失守后夺回箭头高地。这两场战争造成180名韩军阵亡，16名韩军失踪，韩军击毙1300多名敌军。美军和法军也曾在这里战斗。韩军推测，该地区可能有200多名韩军阵亡者以及100多名美军和法军阵亡者的遗骸。